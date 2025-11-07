Рейтинг@Mail.ru
КДК РФС отменил красную карточку нападающего "Ахмата" - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:42 07.11.2025 (обновлено: 22:12 16.11.2025)
https://ria.ru/20251107/melkadze-2053515583.html
КДК РФС отменил красную карточку нападающего "Ахмата"
КДК РФС отменил красную карточку нападающего "Ахмата" - РИА Новости Спорт, 16.11.2025
КДК РФС отменил красную карточку нападающего "Ахмата"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) отменил красную карточку нападающего грозненского "Ахмата" Георгия Мелкадзе, полученную в... РИА Новости Спорт, 16.11.2025
2025-11-07T17:42:00+03:00
2025-11-16T22:12:00+03:00
футбол
спорт
артур григорьянц
российский футбольный союз (рфс)
георгий мелкадзе
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581458449_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_20a0be9e176f294b2f0b6753600b4ad9.jpg
/20251106/spartak-2053157752.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581458449_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fb79b1ba18399011d50591c10da2acd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, артур григорьянц, российский футбольный союз (рфс), георгий мелкадзе, ахмат, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Артур Григорьянц, Российский футбольный союз (РФС), Георгий Мелкадзе, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ)
КДК РФС отменил красную карточку нападающего "Ахмата"

КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе, полученную в матче с "Балтикой"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтадион Ахмат-Арена в Грозном
Стадион Ахмат-Арена в Грозном - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) отменил красную карточку нападающего грозненского "Ахмата" Георгия Мелкадзе, полученную в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики", заявил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В воскресенье "Ахмат" уступил на выезде "Балтике" со счетом 0:2. На 60-й минуте главный арбитр матча Рафаэль Шафеев удалил Мелкадзе за наступ на ногу полузащитника "Балтики" Ираклия Манелова. Позднее "Ахмат" обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Мелкадзе.
«
"КДК отменил красную карточку Мелкадзе. Он сможет принять участие в следующем матче. "Ахмат" не будет наказан за неподобающее поведение", - заявил Григорьянц.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 19 матчах в различных турнирах, в которых забил три мяча. "Ахмат" с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре грозненский клуб 9 ноября примет московский "Спартак".
Главный тренер ФК Спартак Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ЭСК РФС рассмотрит жалобу "Спартака" на судейство в матче с "Краснодаром"
6 ноября, 12:00
 
ФутболСпортАртур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)Георгий МелкадзеАхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    3-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    4
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала