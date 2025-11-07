https://ria.ru/20251107/medvedev-2053553882.html
Медведев высказался о проблеме неосвоенных средств
Медведев высказался о проблеме неосвоенных средств
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Возврат в бюджет неосвоенных средств — это результат некачественной работы и плохого планирования, деньги не должны возвращаться в условиях крайне напряженного бюджета, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в пятницу провел заседание программной комиссии "Единой России", где участники обсудили ход работы над федеральным бюджетом на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.
"По поводу тех денег, которые не осваиваются. Это некачественная работа тех, кто отвечает за соответствующие проекты. Надо обязательно максимально внимательно к этому относиться. А с тех, кто занимается распоряжением этими деньгами, спросить за то, что было сделано. Потому что в условиях крайне напряженного бюджета, когда деньги возвращаются неиспользованными, в большинстве случаев это результат бесхозяйственности. Есть, конечно, и какие-то иные вещи, но в целом это просто нерациональные траты и плохое планирование", - сказал Медведев.