Медведев высказался о проблеме неосвоенных средств

"По поводу тех денег, которые не осваиваются. Это некачественная работа тех, кто отвечает за соответствующие проекты. Надо обязательно максимально внимательно к этому относиться. А с тех, кто занимается распоряжением этими деньгами, спросить за то, что было сделано. Потому что в условиях крайне напряженного бюджета, когда деньги возвращаются неиспользованными, в большинстве случаев это результат бесхозяйственности. Есть, конечно, и какие-то иные вещи, но в целом это просто нерациональные траты и плохое планирование", - сказал Медведев.