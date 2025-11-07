https://ria.ru/20251107/medvedev-2053552698.html
Медведев подчеркнул важность сбалансированного бюджета
Медведев подчеркнул важность сбалансированного бюджета - РИА Новости, 07.11.2025
Медведев подчеркнул важность сбалансированного бюджета
При работе над бюджетом важно сохранить его сбалансированность и сбалансированность бюджетов регионов, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T20:28:00+03:00
2025-11-07T20:28:00+03:00
2025-11-07T20:28:00+03:00
экономика
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
https://ria.ru/20251106/byudzhet-2053280492.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев подчеркнул важность сбалансированного бюджета
Медведев: Важно сохранить сбалансированность бюджета при работе над ним