Медведев подчеркнул важность сбалансированного бюджета

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. При работе над бюджетом важно сохранить его сбалансированность и сбалансированность бюджетов регионов, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, при внесении поправок в бюджет депутатами и сенаторами от "Единой России" не должно быть разногласий.