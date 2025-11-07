Рейтинг@Mail.ru
Медведев подчеркнул важность сбалансированного бюджета - РИА Новости, 07.11.2025
20:28 07.11.2025
Медведев подчеркнул важность сбалансированного бюджета
экономика
россия
дмитрий медведев
единая россия
россия
2025
экономика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Экономика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. При работе над бюджетом важно сохранить его сбалансированность и сбалансированность бюджетов регионов, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что при работе над бюджетом важно сохранить его сбалансированность и сбалансированность бюджетов регионов", - говорится в сообщении на сайте "Единой России".
По словам Медведева, при внесении поправок в бюджет депутатами и сенаторами от "Единой России" не должно быть разногласий.
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров России - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Сохранить баланс": как изменится бюджет на ближайшие три года
6 ноября, 20:07
 
ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
