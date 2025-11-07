https://ria.ru/20251107/medvedev-2053545583.html
Медведев назвал достижение целей СВО и наццелей развития совместимым
Медведев назвал достижение целей СВО и наццелей развития совместимым - РИА Новости, 07.11.2025
Медведев назвал достижение целей СВО и наццелей развития совместимым
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал совместимыми возможностями достижение целей специальной военной операции и национальных целей развития... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:47:00+03:00
2025-11-07T19:47:00+03:00
2025-11-07T19:48:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149400/30/1494003075_0:0:2678:1507_1920x0_80_0_0_51fe7f50c7ca39a32ac9d881a8c358d7.jpg
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049560801.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149400/30/1494003075_0:0:2678:2009_1920x0_80_0_0_39babba2814211cdee62d537c837ae8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал достижение целей СВО и наццелей развития совместимым
Медведев назвал совместимыми цели СВО и наццели развития