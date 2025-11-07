Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал достижение целей СВО и наццелей развития совместимым - РИА Новости, 07.11.2025
19:47 07.11.2025
Медведев назвал достижение целей СВО и наццелей развития совместимым
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал совместимыми возможностями достижение целей специальной военной операции и национальных целей развития... РИА Новости, 07.11.2025
Медведев назвал достижение целей СВО и наццелей развития совместимым

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал совместимыми возможностями достижение целей специальной военной операции и национальных целей развития России.
Председатель ЕР на заседании программной комиссии обозначил ключевые направления, по которым партия будет добиваться увеличения расходов в бюджете.
"Совершенно очевидно, что нам нужно решить все задачи. Какие это задачи, тоже понятно. Это финансирование специальной военной операции, достижение целей СВО, ну, и достижение национальных целей развития нашей страны. Это совместимые возможности, и ровно об этом сейчас коллеги говорили", - сказал Медведев.
СВО достигает своих целей, заявил Лавров
