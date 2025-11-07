Более 300 экспертов приняли участие в медиафоруме в Минске

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. VIII Международный медиафорум "Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности" прошел в Минске 5 и 6 ноября, в нем приняли участие более 300 экспертов, сообщает пресс-служба форума.

Цель форума — поиск общих подходов и сближение позиций международного экспертного сообщества. В этом году выступили с докладами 21 представитель СМИ и экспертного сообщества из России, восемь — из Беларуси, а также из Франции, Латвии, Великобритании, Турции, Армении, Кыргызстана, Германии, Бразилии и Швейцарии, профессора и учащиеся российских и белорусских университетов - филиала РГСУ в Беларуси, Академии управления при президенте Республики Беларусь, РЭУ им Г. В. Плеханова (Минский филиал) и другие.

Форум продемонстрировал, что морально-нравственные ориентиры, духовная культура и уважение к истине остаются фундаментом журналистики в XXI веке, несмотря на стремительное развитие цифровых технологий и глобальных коммуникаций.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание "Духовно-нравственные ценности и свобода слова". Участники сошлись во мнении, что именно эти ценности служат надежным нравственным компасом для журналистского сообщества, определяя рамки профессиональной свободы и ответственности.

В рамках сессии "Трансформация медиасреды как ответ на вызовы цифровой эпохи" выступила директор филиала РГСУ в Минске Ирина Селезнева. По ее словам, именно молодежь является сегодня основным заказчиком трансформационных процессов, происходящих в медиапространстве.

На сессиях "Нейросетевая реальность медиа: что будет с контентом через 5 лет?" и "Глобальные медиатренды" спикеры обсудили роль современных технологий, искусственного интеллекта и глобальных платформ в формировании информационной повестки. В ходе дискуссий эксперты отмечали, что современная журналистика должна оставаться не просто технологически оснащенной, но и морально зрелой, сохраняя эмпатию, критическое мышление и уважение к человеческому достоинству.

В рамках сессии "Telegram-дипломатия или международная журналистика?" участники проанализировали роль сетевых авторов в формировании и отражении международной информационной повестки. Отмечалось, что укрепление морально-этических стандартов в журналистике — это не ограничение, а, напротив, защита самой сути свободы слова.

Руководитель информационного агентства Baltnews, политолог Андрей Стариков рассказал об "экспортном потенциале" иновещательных российских медиапроектов.

"Наша административная практика иновещания может экспортироваться для всех, у кого есть запрос на создание подобных структур: тех же стран глобального Юга, которые сегодня осмысляют собственный суверенитет и имеет дерзновение реализовывать масштабную внешнюю информационную политику. Таким образом, созданные и настроенные нами системы иновещания в странах-партнерах с высокой долей вероятности будут лояльны нам, будут основываться и функционировать на близком нам ценностном базисе. Они станут “пожарной лестницей” в те аудитории, куда сегодня прямой вход нам закрыт. Это в первую очередь страны Запада", - сказал он.