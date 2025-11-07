Десять человек задержали за беспорядки на футбольном матче в Бирмингеме

ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали десять человек, участвовавших в беспорядках во время матча Лиги Европы УЕФА между английской "Астон Виллой" и израильским "Маккаби Тель-Авив" в британском Бирмингеме, сообщили в полиции графства Уэст-Мидлендс.

По информации телеканала Sky News, перед матчем возле стадиона "Вилла Парк" собрались около 200 протестующих, требовавших исключения Израиля из международных футбольных соревнований. В то же время у баскетбольной площадки, расположенной неподалеку от стадиона, находились 40 протестующих с израильским флагом и баннерами, направленными против антисемитизма. Они критиковали запрет на посещение матча израильскими болельщиками.

"В общей сложности произведено десять арестов за различные правонарушения, включая оскорбления на расовой почве как в отношении произраильских, так и пропалестинских группировок. Сегодня под стражей остаются пятеро", - говорится в заявлении полиции.