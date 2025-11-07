Рейтинг@Mail.ru
Десять человек задержали за беспорядки на футбольном матче в Бирмингеме - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
15:50 07.11.2025
Десять человек задержали за беспорядки на футбольном матче в Бирмингеме
Десять человек задержали за беспорядки на футбольном матче в Бирмингеме
Правоохранители задержали десять человек, участвовавших в беспорядках во время матча Лиги Европы УЕФА между английской "Астон Виллой" и израильским "Маккаби... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
маккаби (тель-авив), лига европы уефа, астон вилла, спорт
Футбол, Маккаби (Тель-Авив), Лига Европы УЕФА, Астон Вилла, Спорт
Десять человек задержали за беспорядки на футбольном матче в Бирмингеме

Полиция задержала десять человек за беспорядки на футбольном матче в Бирмингеме

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские
Полицейские - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские. Архивное фото
Читать в
Дзен
ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали десять человек, участвовавших в беспорядках во время матча Лиги Европы УЕФА между английской "Астон Виллой" и израильским "Маккаби Тель-Авив" в британском Бирмингеме, сообщили в полиции графства Уэст-Мидлендс.
По информации телеканала Sky News, перед матчем возле стадиона "Вилла Парк" собрались около 200 протестующих, требовавших исключения Израиля из международных футбольных соревнований. В то же время у баскетбольной площадки, расположенной неподалеку от стадиона, находились 40 протестующих с израильским флагом и баннерами, направленными против антисемитизма. Они критиковали запрет на посещение матча израильскими болельщиками.
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Зенит" наказали за оскорбительные кричалки фанатов про Москву
30 октября, 16:07
"В общей сложности произведено десять арестов за различные правонарушения, включая оскорбления на расовой почве как в отношении произраильских, так и пропалестинских группировок. Сегодня под стражей остаются пятеро", - говорится в заявлении полиции.
Консультативная группа по безопасности британского Бирмингема запретила израильским болельщикам клуба "Маккаби Тель-Авив" присутствовать на матче против бирмингемской "Астон Виллы". Одной из причин такого решения послужила серия нападений на болельщиков из Израиля в Амстердаме в день матча "Маккаби Тель-Авив" против местного "Аякса" в Лиге Европы в ноябре 2024 года. СМИ со ссылкой на израильский МИД сообщали, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений.
Эксперты ООН ранее призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях. По информации СМИ, в УЕФА отложили решение об отстранении Израиля от международных соревнований в связи с прогрессом в урегулировании ситуации в Газе.
Болельщики Спартака - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
"Спартак" наказали за кричалки болельщиков про ЦСКА и "Зенит"
30 октября, 16:11
 
