Подсолнечное масло подорожало в мире до максимума с 2022 года

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подсолнечное масло в октябре подорожало до максимума за три года на фоне продолжающегося обвала поставок у Украины, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка и украинского минсельхоза.

Цены на подсолнечное масло в октябре текущего года увеличивались четвертый месяц подряд - на 3,4%, достигнув 1357 долларов за тонну. Это стало максимальным значением с октября 2022 года.

Одна из основных причин роста цен является продолжающееся снижение экспорта Украины , которая является одним из крупнейших производителей и поставщиков этого масла в мире. Ее экспорт снижается с декабря прошлого года, при этом в последние месяцы он опустился до многолетних минимумов: в сентябре на мировой рынок было поставлено 203,4 тысячи тонн подсолнечного масла, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее.