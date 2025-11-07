Рейтинг@Mail.ru
ИИ-агент для помощи с выбором товаров появился на "Яндекс Маркете"
10:52 07.11.2025
ИИ-агент для помощи с выбором товаров появился на "Яндекс Маркете"
ИИ-агент для помощи с выбором товаров появился на "Яндекс Маркете"
яндекс.маркет
яндекс
технологии
онлайн-торговля
искусственный интеллект (ии)
подарки
2025
яндекс.маркет, яндекс, технологии, онлайн-торговля, искусственный интеллект (ии), подарки
Яндекс.Маркет, Яндекс, Технологии, онлайн-торговля, Искусственный интеллект (ИИ), Подарки
ИИ-агент для помощи с выбором товаров появился на "Яндекс Маркете"

"Яндекс Маркет" запустил ИИ-агента для помощи с выбором товаров и подарков

© Фото : Freepik / stefamerpikДевушка распаковывает посылку
Девушка распаковывает посылку. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Яндекс Маркет" запустил ИИ-агента, который помогает с выбором товаров и подбором подарков - пользователь может задавать вопросы и присылать изображения в чат, а нейросеть проанализирует запрос, уточнит детали и предложит подборку наиболее подходящих вещей, сообщила пресс-служба маркетплейса.
"Яндекс Маркет" запустил ИИ-агента, который как консультант помогает с выбором товаров - от одежды до техники. В чате с ним можно отправлять изображения, задавать вопросы, а в ближайшее время появится возможность общаться голосом", - указали в компании.
Агент проанализирует запрос, уточнит детали и предложит подборку наиболее подходящих вещей, которые можно сразу купить прямо в чате. Одной из функций ИИ-агента является подбор товаров по фотографии - пока что она работает в тестовом режиме. Например, пользователь может прислать фото джинсов и спросить, с чем их сочетать, или написать, что ищет подарок, — ИИ уточнит, для кого он предназначен, и подберет подходящие варианты.
Также агент может найти подходящие предметы интерьера, проанализировав фотографию комнаты. Помимо этого, пользователь может обратиться к ИИ-агенту за помощью в выборе подарков. Нейросеть уточнит, кому нужен подарок, по какому поводу, какие у человека интересы, а затем предложит подходящие варианты. ИИ-агент умеет рассказывать о товарах, сравнивать характеристики и изучать отзывы на площадке.
Сервис работает на базе технологий нейросетевой модели "Яндекса" Alice AI. Для обучения ИИ используются данные "Яндекс Маркета", пояснили в "Яндексе".
"В апреле "Яндекс Маркет" первым среди российских маркетплейсов запустил чат с ИИ для покупателей в тестовом режиме - тогда он работал только с текстовыми запросами. За это время чат с ИИ посетили миллионы пользователей. Чаще всего они спрашивали про электронику (22%), бытовую технику (14%), одежду (12%) и товары для дома (12%)", - сказано в релизе.
До конца года в чате с ИИ на "Яндекс Маркете" появится возможность отправлять голосовые запросы, добавили в компании.
 
Яндекс.МаркетЯндексТехнологиионлайн-торговляИскусственный интеллект (ИИ)Подарки
 
 
