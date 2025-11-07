Завершен ключевой этап подготовки строительства новой магистрали в Москве

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Подготовительный этап по расчистке и подготовке территории в районе Покровское-Стрешнево к началу строительных работ по созданию новой скоростной автодороги в рамках концессии завершен, указали в предприятии-концессионере "Дороги Москвы-Магистральная".

Новая скоростная трасса пройдет от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы.

Подготовка велась в строгом соответствии с природоохранным и водоохранным законодательством. Проект предусматривает проведение компенсационных мероприятий, в том числе высадку зеленых насаждений, благоустройство прилегающей территории (установку нового освещения и обновление остановок городского транспорта).

Дорога соединит север столицы, включая аэропорт Шереметьево, с деловым центром "Москва-Сити" и Национальным космическим центром. Предполагается, что она разгрузит ключевые вылетные магистрали, такие как Ленинградский проспект и Волоколамское шоссе.

Строительство трассы осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного на 49 лет, что позволит использовать передовые технологии. Ввод дороги в эксплуатацию планируется на 2028 год. После завершения строительства право собственности на магистраль будет закреплено за Москвой. Автодорога длиной 22,5 километра пройдет вдоль Московского центрального кольца и Рижского направления Московской железной дороги, сокращая воздействие на жилую застройку.

Для жителей как минимум шести районов - Войковского, Покровского-Стрешнева, Сокола, Щукина, Хорошево-Мневников и Филевского парка дорога сократит время в пути на 30%. Например, доехать от Головинского до Пресненского района можно будет в два раза быстрее, а от Левобережного — почти на треть. Так, деловой центр "Москва-Сити", Национальный космический центр и различные социальные учреждения станут доступнее. По новой дороге сможет бесплатно передвигаться общественный транспорт.

Платная магистраль поможет сохранить среднюю скорость движения на Большой Академической улице, Ленинградском проспекте, Северо-Западной хорде и Третьем транспортном кольце.