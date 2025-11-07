Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ договорилось о режиме тишины около ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 07.11.2025 (обновлено: 18:57 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/magate-2053522564.html
МАГАТЭ договорилось о режиме тишины около ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ договорилось о режиме тишины около ЗАЭС, заявил Гросси - РИА Новости, 07.11.2025
МАГАТЭ договорилось о режиме тишины около ЗАЭС, заявил Гросси
МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T18:10:00+03:00
2025-11-07T18:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы украины
энергодар
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_0:154:1920:1234_1920x0_80_0_0_297ac6eff970c419b09b54f77198d710.jpg
https://ria.ru/20251102/zaes-2052459829.html
https://ria.ru/20251106/svr-2053157102.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142775/12/1427751220_36:0:1885:1387_1920x0_80_0_0_80d502bee9b03c1a348e20ef36d208cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, россия, энергетика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Россия, Энергетика, Вооруженные силы РФ
МАГАТЭ договорилось о режиме тишины около ЗАЭС, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ договорилось о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 7 ноя — РИА Новости. МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
«

"Еще одно локализованное прекращение огня, согласованное при посредничестве МАГАТЭ, вступило сегодня в силу в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что открывает возможность для проведения ремонта", — говорится в тексте заявления.

Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Гарантий, что Киев не возобновит обстрелы ЛЭП ЗАЭС, нет, заявил Ульянов
2 ноября, 04:06
Станция требует проведения работ по усилению подключения к энергосети для предотвращения ядерной аварии. Вследствие атак ВСУ 7 мая отключилась резервная линия энергоснабжения "Феросплавная-1", а 23 сентября перестала работать ЛЭП "Днепровская". Спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания линию починили, возобновив подачу электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Нынешнее же локальное прекращение огня нужно для переподключения "Ферросплавной-1 к станции.
Накануне Служба внешней разведки России сообщила, что Запад призывает киевский режим устроить аварию на Запорожской АЭС, ответственность за которую готовится возложить на Москву. Там уточнили, что европейские страны НАТО предлагают осуществить крупную диверсию с расплавлением активной зоны ядерных реакторов и жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС.
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
СВР узнала, кого коснутся последствия планируемой Западом диверсии на ЗАЭС
6 ноября, 11:57
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме "холодного останова".
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЭнергодарРоссияЭнергетикаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала