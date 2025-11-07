МАГАТЭ договорилось о режиме тишины около ЗАЭС, заявил Гросси

ВЕНА, 7 ноя — РИА Новости. МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
"Еще одно локализованное прекращение огня, согласованное при посредничестве МАГАТЭ, вступило сегодня в силу в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что открывает возможность для проведения ремонта", — говорится в тексте заявления.
Станция требует проведения работ по усилению подключения к энергосети для предотвращения ядерной аварии. Вследствие атак ВСУ 7 мая отключилась резервная линия энергоснабжения "Феросплавная-1", а 23 сентября перестала работать ЛЭП "Днепровская". Спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания линию починили, возобновив подачу электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Нынешнее же локальное прекращение огня нужно для переподключения "Ферросплавной-1 к станции.
Накануне Служба внешней разведки России сообщила, что Запад призывает киевский режим устроить аварию на Запорожской АЭС, ответственность за которую готовится возложить на Москву. Там уточнили, что европейские страны НАТО предлагают осуществить крупную диверсию с расплавлением активной зоны ядерных реакторов и жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме "холодного останова".
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.
