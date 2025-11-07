Топ лучших фильмов первого полугодия 2025 года

МОСКВА — РИА Новости. Кинопрокат 2025 года переживает период равновесия: зрители возвращаются в залы, блокбастеры вновь собирают миллионы, а авторское кино громко показывает себя на фестивалях и получает второе дыхание зрительского интереса. Представляем наш аналитический рейтинг, основанный на сводных оценках крупнейших площадок и собственном "индексе хайпа". Он показывает, какие фильмы действительно стали главными событиями первых шести месяцев года.

Особенности кинопроката и тенденции полугодия

Первые месяцы 2025 года не стали временем сенсаций, но обозначили важный сдвиг в киноиндустрии. После бурных лет зрелищных премьер отрасль вошла в фазу баланса и переосмысления. Зрители несколько устали от бесконечных сиквелов, но все еще ждут историй, в которых можно пережить и масштаб, и эмоцию. Главные успехи проката показали фильмы, сочетающие энергичное повествование, визуальную выразительность и звездный состав. Если в предыдущие годы зрелищность и масштабность могли затмить смысл — в этом полугодии на первый план вышли баланс качества и коммерции, внимание к локальным рынкам и добавление к массовому кино более нишевых авторских проектов.

Наш рейтинг и аналитика

Мы составили собственный рейтинг фильмов первого полугодия 2025 года на основе сводного балла, рассчитанного по данным IMDb, Metacritic и Кинопоиска. В учет также вошли количество голосов, мировые кассовые сборы и специально разработанный индекс хайпа — показатель популярности фильма.

№ 1. F1

© Apple Original Films (2025) Кадр из фильма "F1" © Apple Original Films (2025) Кадр из фильма "F1"

· Индекс хайпа: 8,59

· Год, страна: 2025; США

· Жанр: спортивная драма

· Режиссер: Джозеф Косински

· Сценарий: Джозеф Косински, Эрен Крюгер

· В ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобайас Мензис, Ким Бодния и др.

· Рейтинги: IMDb 7,7, Кинопоиск 8,2, Metacritic 82%

· Продолжительность: 2 ч 35 мин

· Краткий сюжет: Когда-то Сонни Хейс блистал на трассах "Формулы-1", но после аварии его карьера оборвалась. Спустя 30 лет судьба снова выводит его на старт — теперь в роли наставника юного гонщика и второго пилота команды-аутсайдера, где старые мечты сталкиваются с новой скоростью.

№ 2. "Как приручить дракона"

© Universal Pictures (2025) Кадр из фильма "Как приручить дракона" © Universal Pictures (2025) Кадр из фильма "Как приручить дракона"

· Индекс хайпа: 8,32

· Год, страна: 2025; США

· Жанр: семейный, приключения, фэнтези

· Режиссер: Дин ДеБлуа

· Сценарий: Дин ДеБлуа, Крис Сандерс, Крессида Коуэлл и др.

· В ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост, Гэбриел Хауэлл, Джулиан Деннисон и др.

· Рейтинги: IMDb 7,8, Кинопоиск 8,1, Metacritic 77%

· Продолжительность: 2 ч 5 мин

· Краткий сюжет: Подросток Иккинг, не похожий на своих воинственных соплеменников, однажды спасает дракона и находит в нем друга. Вместе с Беззубиком он доказывает, что дружба сильнее страха и что даже вековая вражда может обернуться союзом.

№ 3. "Грешники"

© Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "Грешники" © Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "Грешники"

· Индекс хайпа: 8,52

· Год, страна: 2025; США, Австралия, Канада

· Жанр: драма, ужасы

· Режиссер и сценарист: Райан Куглер

· В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Джейми Лоусон и др.

· Рейтинги: IMDb 7,6, Кинопоиск 6,7, Metacritic 97%

· Продолжительность: 2 ч 17 мин

· Краткий сюжет: В 1932 году братья Смок и Стэк, вернувшиеся с войны и чикагских улиц, решают начать все заново в дельте Миссисипи, открыв бар для чернокожих рабочих. Но их грандиозное открытие превращается в мистическое столкновение, когда на сцене появляется юный блюзмен и его музыка пробуждает интерес вампиров.

№ 4. "Супермен"

© DC Studios (2025) Кадр из фильма "Супермен" © DC Studios (2025) Кадр из фильма "Супермен"

· Индекс хайпа: 8,51

· Год, страна: 2025; США, Канада, Австралия, Новая Зеландия

· Жанр: фантастика, боевик, драма

· Режиссер: Джеймс Ганн

· Сценарий: Джеймс Ганн, Джерри Сигел, Джо Шустер

· В ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Эди Гатеги, Скайлер Гизондо, Мария Габриела де Фария и др.

· Рейтинги: IMDb 7,1, Кинопоиск 6,8, Metacritic 83%

· Продолжительность: 2 ч 9 мин

· Краткий сюжет: Кларк Кент, выросший среди людей, снова встает на защиту Земли как Супермен, останавливая вторжение Боравии. Но его подвиг оборачивается испытанием, когда Лекс Лютор использует чужую технологию и людские страхи, чтобы превратить героя в мишень для собственного мира.

№ 5. "Громовержцы*"

© Marvel Studios Inc. (2025) Кадр из фильма "Громовержцы*" © Marvel Studios Inc. (2025) Кадр из фильма "Громовержцы*"

· Индекс хайпа: 8,04

· Год, страна: 2025; США, Канада, Австралия

· Жанр: фантастика, боевик

· Режиссер: Джейк Шрейер

· Сценарий: Джоэнна Кало, Курт Бусиек, Марк Багли и др.

· В ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман, Джеральдин Висванатан и др.

· Рейтинги: IMDb 7,1, Кинопоиск 6,8, Metacritic 88%

· Продолжительность: 2 ч 7 мин

· Краткий сюжет: Команда бывших антигероев выполняет грязную работу для главы ЦРУ Валентины Де Фонтейн. Но очередное задание превращается в смертельную ловушку, когда они узнают, что теперь сами стали мишенями и последними свидетелями ее тайн.

Где смотреть: KION

№ 6. "Лило и Стич"

© Walt Disney Pictures (2025) Кадр из фильма "Лило и Стич" © Walt Disney Pictures (2025) Кадр из фильма "Лило и Стич"

· Индекс хайпа: 8,01

· Год, страна: 2025; США, Канада, Австралия

· Жанр: фантастика, комедия, семейный

· Режиссер: Дин Флейшер-Кэмп

· Сценарий: Майк Ван Ваес, Крис Сандерс, Дин ДеБлуа и др.

· В ролях: Майя Кеалоха, Сидни Агудонг, Крис Сандерс, Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс и др.

· Рейтинги: IMDb 6,7, Кинопоиск 7,5, Metacritic 72%

· Продолжительность: 1 ч 48 мин

· Краткий сюжет: Маленькая Лило, растущая под опекой старшей сестры, находит утешение в неожиданном друге — забавном существе по имени Стич. Но вскоре выясняется, что Стич — инопланетный эксперимент с непредсказуемым характером, и теперь обе сестры должны научиться быть семьей не только для себя, но и для него.

№ 7. "Орудия"

© Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "Орудия" © Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "Орудия"

· Индекс хайпа: 7,96

· Год, страна: 2025; США

· Жанр: ужасы, детектив

· Режиссер и сценарист: Зак Креггер

· В ролях: Джулия Гарнер, Джош Бролин, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер, Бенедикт Вонг и др.

· Рейтинги: IMDb 7,6, Кинопоиск 7,1, Metacritic 93%

· Продолжительность: 2 ч 8 мин

· Краткий сюжет: В тихом городке за одну ночь бесследно исчезают семнадцать школьников из одного класса, и только один ученик остается на месте. Пока полиция топчется на месте, родители все чаще подозревают, что разгадка исчезновений скрыта в прошлом их новой учительницы.

№ 8. "Миссия невыполнима: Финальная расплата"

© Paramount Pictures (2025) Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" © Paramount Pictures (2025) Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата"

· Индекс хайпа: 7,96

· Год, страна: 2025; США, Великобритания

· Жанр: боевик, приключения

· Режиссер: Кристофер Маккуорри

· Сценарий: Брюс Геллер, Эрик Йендерсен, Кристофер Маккуорри

· В ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг,Эсай Моралес, Пом Клементьефф и др.

· Рейтинги: IMDb 7,2, Кинопоиск 6,9, Metacritic 80%

· Продолжительность: 2 ч 49 мин

· Краткий сюжет: Итан Хант и его команда вновь оказываются на грани невозможного — у них трое суток, чтобы остановить искусственный интеллект, стремящийся стереть человечество.

№ 9. "Конклав"

© Access Entertainment (2024) Кадр из фильма "Конклав" © Access Entertainment (2024) Кадр из фильма "Конклав"

· Индекс хайпа: 7,91

· Год, страна: 2024; США, Великобритания

· Жанр: триллер, драма

· Режиссер: Эдвард Бергер

· Сценарий: Питер Строан, Роберт Харрис

· В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу,Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто, Лусиан Мсамати и др.

· Рейтинги: IMDb 7,4, Кинопоиск 7,3, Metacritic 93%

· Продолжительность: 2 ч

· Краткий сюжет: После смерти папы римского кардинал Лоуренс возглавляет конклав, на котором предстоит выбрать нового понтифика. Но за стенами Сикстинской капеллы всплывают тайны, способные не только изменить исход выборов, но и поколебать веру в саму церковь.

· Фестивали и награды: Оскар 2025 года за "Лучший адаптированный сценарий" и 7 номинаций; премия за Лучший сценарий и 5 номинаций Золотого глобуса 2025 года; премии "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший монтаж" "Лучший британский фильм" и 8 номинаций Британской академии; премия за лучший актерский состав от Гильдии актеров; номинация на Золотую раковину на фестивале Сан-Себастьян.

Где смотреть: Кинопоиск KION Wink

№10. "Фантастическая четверка: Первые шаги"

© 20th Century Studios (2025) Кадр из фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги" © 20th Century Studios (2025) Кадр из фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги"

· Индекс хайпа: 7,87

· Год, страна: 2025; Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия

· Жанр: фантастика, боевик

· Режиссер: Мэтт Шекман

· Сценарий: Джош Фридман, Стэн Ли, Джек Керби и др.

· В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джозеф Куинн, Ральф Айнесон, Джулия Гарнер и др.

· Рейтинги: IMDb 7, Кинопоиск 6,4, Metacritic 86%

· Продолжительность: 1 ч 54 мин

· Краткий сюжет: Когда на Землю надвигается Галактус, пожирающий миры, и его вестник Серебряный Серфер, четверо героев — Рид, Сью, Джонни и Бен — становятся последней линией обороны планеты.

№11. "Балерина"

© 87Eleven Entertainment (2025) Кадр из фильма "Балерина" © 87Eleven Entertainment (2025) Кадр из фильма "Балерина"

· Индекс хайпа: 7,78

· Год, страна: 2025; США, Венгрия

· Жанр: боевик

· Режиссер: Лен Уайзман

· Сценарий: Шей Хаттен, Дерек Колстад

· В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Каталина Сандино Морено и др.

· Рейтинги: IMDb 6,9, Кинопоиск 7,2, Metacritic 75%

· Продолжительность: 2 ч 4 мин

· Краткий сюжет: После гибели семьи маленькая Ева выросла среди убийц под прикрытием балетной школы "Русска рома". Став хладнокровной профессионалкой, она возвращается в Европу, чтобы расплатиться с теми, кто лишил ее детства.

Где смотреть: Кинопоиск ИВИ KION

№12. "Пункт назначения: Узы крови"

© Domain Entertainment (II) (2025) Кадр из фильма "Пункт назначения: Узы крови" © Domain Entertainment (II) (2025) Кадр из фильма "Пункт назначения: Узы крови"

· Индекс хайпа: 7,75

· Год, страна: 2025; США, Канада

· Жанр: ужасы

· Режиссер: Зак Липовски, Адам Б. Стейн

· Сценарий: Гай Бусик, Лори Эванс Тейлор, Джон Уоттс и др.

· В ролях: Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Риа Килстедт, Ричард Хэрмон, Оуэн Джойнер, Анна Лори и др.

· Рейтинги: IMDb 6,7, Кинопоиск 6,8, Metacritic 92%

· Продолжительность: 1 ч 50 мин

· Краткий сюжет: Студентку Стефани мучают повторяющиеся кошмары о трагедии 60-летней давности, и она решает вернуться в родной город, чтобы узнать правду. Она возвращается к корням семьи и сталкивается с тайной, в которой смерть — не просто символ, а наследие.

№13. "Битва за битвой"

© Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "Битва за битвой" © Warner Bros. (2025) Кадр из фильма "Битва за битвой"

· Индекс хайпа: 7,68

· Год, страна: 2025; США

· Жанр: драма, триллер, боевик

· Режиссер и сценарист: Пол Томас Андерсон

· В ролях: Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Чейз Инфинити, Бенисио Дель Торо, Тияна Тейлор, Реджина Холл и др.

· Рейтинги: IMDb 8,3, Кинопоиск 7,4, Metacritic 95%

· Продолжительность: 2 ч 41 мин

· Краткий сюжет: Боб Фергюсон давно оставил позади прошлое революционера, но когда его семья оказывается в опасности, старые враги возвращаются. Теперь, чтобы спасти дочь, ему придется вступить в бой, который станет самым личным в его жизни.

№14. "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки"

© Miramax Films (2025) Кадр из фильма "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки" © Miramax Films (2025) Кадр из фильма "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки"

· Индекс хайпа: 7,56

· Год, страна: 2025; Великобритания, Франция, США

· Жанр: мелодрама, комедия

· Режиссер: Майкл Моррис

· Сценарий: Дэн Мазер, Эби Морган, Хелен Филдинг

· В ролях: Рене Зеллвегер, Лео Вудалл, Чиветель Эджиофор, Хью Грант, Эмма Томпсон, Колин Ферт и др.

· Рейтинги: IMDb 6,5, Кинопоиск 7,3, Metacritic 89%

· Продолжительность: 2 ч 3 мин

· Краткий сюжет: После потери мужа Бриджит Джонс пытается заново собрать жизнь по кусочкам — растит сына, возвращается к работе и решается на свидания через приложение. Новый роман с молодым парнем приносит ей свежие чувства и старые сомнения, ведь теперь ей предстоит балансировать между любовью, материнством и ожиданиями окружающих.

Где смотреть: Wink Кинопоиск

№15. "Носферату"

© Birch Hill Road Entertainment (2024) Кадр из фильма "Носферату" © Birch Hill Road Entertainment (2024) Кадр из фильма "Носферату"

· Индекс хайпа: 7,5

· Год, страна: 2024; США

· Жанр: ужасы

· Режиссер: Роберт Эггерс

· Сценарий: Роберт Эггерс, Хенрик Галеен

· В ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин и др.

· Рейтинги: IMDb 7,2, Кинопоиск 6,5, Metacritic 84%

· Продолжительность: 2 ч 12 мин

· Краткий сюжет: В 1838 году агент по недвижимости Томас отправляется в Трансильванию, чтобы заключить сделку с таинственным графом Орлоком — и вскоре понимает, что попал в ловушку. Пока он борется за жизнь в замке вампира, его жена Эллен чувствует надвигающееся зло и все сильнее погружается в мистические видения.

· Фестивали и награды: 4 номинации на Оскар (Лучшая работа оператора, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшие костюмы, Лучший грим и прически), 5 номинаций Британской академии.

Основные наблюдения

· Безусловный лидер — Формула 1 (F1). Он получил максимальный индекс хайпа 8,59 благодаря редкому совпадению критических и зрительских симпатий. Фильм соединил драйв гонок, драму персонажей и визуальную эстетику. Результат — редкий консенсус между профессиональной критикой и массовым зрителем.

· Семейное кино, анимация и фэнтези осталась безоговорочным лидером по кассе, удерживая семейную аудиторию. "Как приручить дракона" и "Лило и Стич" показывают большую вовлеченность семейной аудитории и высокие кассовые сборы.

· Блокбастеры "Супермен" "Фантастическая четверка: Первые шаги" и "Громовержцы*" показали, что супергеройский жанр все еще способен собирать миллионы зрителей.

· Авторские и фестивальные фильмы ("Конклав", "Грешники", "Битва за битвой") демонстрируют, что могут вызывать интерес не меньше, чем массовое и зрелищное кино.

· Возвращение франшиз и перезапуски (“Пункт назначения: Узы крови”, “Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки”) до сих пор превалируют на рынке, но вызывают реакцию и интерес публики, если они сделаны качественно.

· Разница восприятия между странами особенно заметна у "Грешников" (IMDb 7,6 / КП 6,7) и "Носферату" (IMDb 7,2 / КП 6,5): международная аудитория оказалась благосклоннее.

· Разница между оценками на IMDb, Metacritic и Кинопоиске показывает, что мнения стали разнообразнее, но не противоположны. Если раньше критики и зрители часто расходились, то теперь между ними наблюдается больше совпадений. Фильмы вроде "Орудий" или "Конклава" одинаково высоко оцениваются на всех площадках, а разница в баллах редко превышает 0,5. Это означает, что вкус массовой аудитории стал взрослее — зрители готовы воспринимать более сложные темы, если они поданы эмоционально.

Главные жанровые тенденции

Если обобщить, то 2025 год стал годом сбалансированного кино. В топе соседствуют блокбастеры и авторские драмы, хорроры и романтические комедии. Супергероика перестала быть "беспроигрышным жанром": зритель требует глубины и драматизма, а не только спецэффектов. В авторском сегменте наблюдается рост интереса к философским и психологическим темам и к эстетике старого европейского кино.

Одним из самых интересных трендов стали хорроры нового типа. Фильмы ужасов перестали быть исключительно нишевыми. Современный зритель ищет в фильмах не только страх, но и катарсис. Некоторые хорроры становятся умнее и изобретательнее ("Орудия"), другие — обращаются к классике и ностальгии ("Носферату", "Пункт назначения: Узы крови").

На противоположном полюсе — "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки", доказавшая, что романтические комедии не вымерли, а просто ждут правильного тона. Этот фильм не соревнуется с блокбастерами, но он отвечает другой потребности: вернуть зрителю человечность. Возвращение Рене Зеллвегер в культовой роли сработало не как "перезапуск", а как разговор с поколением, выросшим вместе с героиней.

Кино перестало делиться на "массовое" и "интеллектуальное". Все чаще зритель выбирает и то, и другое, в зависимости от настроения, а не формата.

Что это говорит о будущем кинорынка

Первое полугодие 2025 года показывает, что индустрия вступила в фазу переосмысления:

· Жанры перестают существовать по отдельности. Ожидается рост интереса к жанровым миксам — хоррор становится философией, драма превращается в триллер, а комедия — в способ терапии.

· Крупные франшизы больше не монополисты: теперь они сосуществуют с независимыми проектами, которые могут быть не менее обсуждаемыми. Будущие крупные релизы определят, сохранится ли внимание к франшизам и крупным релизам.

· Фестивальное кино на подходе, после Канн и Венеции многие фильмы только добираются до экранов. Вероятно, появятся новые авторские имена, которые смогут конкурировать за зрительским интерес с блокбастерами. Фиксируется рост локальных и региональных хитов

· Рынок может стать еще разнообразнее, а зритель — еще требовательнее.

Методика расчета рейтинга

Чтобы наш рейтинг был не просто списком по симпатиям, а объективной аналитикой, мы объединили данные сразу трех крупнейших источников — IMDb, Metacritic и Кинопоиска. Мы сопоставили их оценки, добавили данные о количестве голосов, кассовых сборах и активности обсуждения в сети — и на основе этого рассчитали сводный балл и индекс хайпа. Принцип простой: чем выше оценка фильма, чем больше людей ее поставили и чем активнее он обсуждается, тем выше его место в рейтинге.

Сводный балл показывает общую оценку фильма, объединяя мнения критиков и зрителей. Например, если у фильма высокий рейтинг на всех площадках и много голосов, сводный балл растет. А если он получил хорошие рецензии, но мало просмотров — это отражается умеренно.

Разница между IMDb и Кинопоиском помогает понять, где картину любят больше — за рубежом или в России. Этот показатель показывает культурный срез восприятия и помогает увидеть, какие истории ближе разным аудиториям.

Разброс оценок — это разница между мнением критиков и зрителей. Если критики ставят девятку, а зрители — шесть, значит, фильм сложный или спорный. Если же оценки почти совпадают — перед нами редкий случай консенсуса, когда фильм действительно понравился всем.

И, наконец, индекс хайпа — наш главный показатель. Он объединяет три ключевых параметра: качество (оценки), масштаб (количество голосов) и влияние (кассовые сборы и обсуждения). Фильм с высоким индексом хайпа — это не всегда шедевр, но почти всегда событие.

Простыми словами, логика такая:

· если фильм любят критики и зрители, он получает высокий балл;

· если о нем много говорят, растет индекс хайпа;

· если мнения расходятся, разброс снижает общий результат;

· если фильм не обсуждают, даже хорошие отзывы не делают его лидером.

Наш рейтинг — не список вкусов, а зеркало интересов зрителей. Это срез того, что действительно волнует публику в 2025 году: где совпадают вкусы критиков и аудитории, а где кино становится поводом для спора.