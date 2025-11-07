Топ лучших фильмов первого полугодия 2025 года

МОСКВА — РИА Новости. Кинопрокат 2025 года переживает период равновесия: зрители возвращаются в залы, блокбастеры вновь собирают миллионы, а авторское кино громко показывает себя на фестивалях и получает второе дыхание зрительского интереса. Представляем наш аналитический рейтинг, основанный на сводных оценках крупнейших площадок и собственном "индексе хайпа". Он показывает, какие фильмы действительно стали главными событиями первых шести месяцев года.
Особенности кинопроката и тенденции полугодия
Первые месяцы 2025 года не стали временем сенсаций, но обозначили важный сдвиг в киноиндустрии. После бурных лет зрелищных премьер отрасль вошла в фазу баланса и переосмысления. Зрители несколько устали от бесконечных сиквелов, но все еще ждут историй, в которых можно пережить и масштаб, и эмоцию. Главные успехи проката показали фильмы, сочетающие энергичное повествование, визуальную выразительность и звездный состав. Если в предыдущие годы зрелищность и масштабность могли затмить смысл — в этом полугодии на первый план вышли баланс качества и коммерции, внимание к локальным рынкам и добавление к массовому кино более нишевых авторских проектов.
Мы составили собственный рейтинг фильмов первого полугодия 2025 года на основе сводного балла, рассчитанного по данным IMDb, Metacritic и Кинопоиска. В учет также вошли количество голосов, мировые кассовые сборы и специально разработанный индекс хайпа — показатель популярности фильма.
· Режиссер: Джозеф Косински
· Сценарий: Джозеф Косински, Эрен Крюгер
· В ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобайас Мензис, Ким Бодния и др.
· Рейтинги: IMDb 7,7, Кинопоиск 8,2, Metacritic 82%
· Продолжительность: 2 ч 35 мин
· Краткий сюжет: Когда-то Сонни Хейс блистал на трассах "Формулы-1", но после аварии его карьера оборвалась. Спустя 30 лет судьба снова выводит его на старт — теперь в роли наставника юного гонщика и второго пилота команды-аутсайдера, где старые мечты сталкиваются с новой скоростью.
№ 2. "Как приручить дракона"
· Жанр: семейный, приключения, фэнтези
· Сценарий: Дин ДеБлуа, Крис Сандерс, Крессида Коуэлл и др.
· В ролях: Мэйсон Темз, Нико Паркер, Джерард Батлер, Ник Фрост, Гэбриел Хауэлл, Джулиан Деннисон и др.
· Рейтинги: IMDb 7,8, Кинопоиск 8,1, Metacritic 77%
· Продолжительность: 2 ч 5 мин
· Краткий сюжет: Подросток Иккинг, не похожий на своих воинственных соплеменников, однажды спасает дракона и находит в нем друга. Вместе с Беззубиком он доказывает, что дружба сильнее страха и что даже вековая вражда может обернуться союзом.
· Год, страна: 2025; США, Австралия, Канада
· Режиссер и сценарист: Райан Куглер
· В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Джейми Лоусон и др.
· Рейтинги: IMDb 7,6, Кинопоиск 6,7, Metacritic 97%
· Продолжительность: 2 ч 17 мин
· Краткий сюжет: В 1932 году братья Смок и Стэк, вернувшиеся с войны и чикагских улиц, решают начать все заново в дельте Миссисипи, открыв бар для чернокожих рабочих. Но их грандиозное открытие превращается в мистическое столкновение, когда на сцене появляется юный блюзмен и его музыка пробуждает интерес вампиров.
· Год, страна: 2025; США, Канада, Австралия, Новая Зеландия
· Жанр: фантастика, боевик, драма
· Сценарий: Джеймс Ганн, Джерри Сигел, Джо Шустер
· В ролях: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Эди Гатеги, Скайлер Гизондо, Мария Габриела де Фария и др.
· Рейтинги: IMDb 7,1, Кинопоиск 6,8, Metacritic 83%
· Продолжительность: 2 ч 9 мин
· Краткий сюжет: Кларк Кент, выросший среди людей, снова встает на защиту Земли как Супермен, останавливая вторжение Боравии. Но его подвиг оборачивается испытанием, когда Лекс Лютор использует чужую технологию и людские страхи, чтобы превратить героя в мишень для собственного мира.
· Год, страна: 2025; США, Канада, Австралия
· Жанр: фантастика, боевик
· Сценарий: Джоэнна Кало, Курт Бусиек, Марк Багли и др.
· В ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман, Джеральдин Висванатан и др.
· Рейтинги: IMDb 7,1, Кинопоиск 6,8, Metacritic 88%
· Продолжительность: 2 ч 7 мин
· Краткий сюжет: Команда бывших антигероев выполняет грязную работу для главы ЦРУ Валентины Де Фонтейн. Но очередное задание превращается в смертельную ловушку, когда они узнают, что теперь сами стали мишенями и последними свидетелями ее тайн.
· Год, страна: 2025; США, Канада, Австралия
· Жанр: фантастика, комедия, семейный
· Режиссер: Дин Флейшер-Кэмп
· Сценарий: Майк Ван Ваес, Крис Сандерс, Дин ДеБлуа и др.
· В ролях: Майя Кеалоха, Сидни Агудонг, Крис Сандерс, Зак Галифианакис, Билли Магнуссен, Кортни Б. Вэнс и др.
· Рейтинги: IMDb 6,7, Кинопоиск 7,5, Metacritic 72%
· Продолжительность: 1 ч 48 мин
· Краткий сюжет: Маленькая Лило, растущая под опекой старшей сестры, находит утешение в неожиданном друге — забавном существе по имени Стич. Но вскоре выясняется, что Стич — инопланетный эксперимент с непредсказуемым характером, и теперь обе сестры должны научиться быть семьей не только для себя, но и для него.
· Режиссер и сценарист: Зак Креггер
· В ролях: Джулия Гарнер, Джош Бролин, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер, Бенедикт Вонг и др.
· Рейтинги: IMDb 7,6, Кинопоиск 7,1, Metacritic 93%
· Продолжительность: 2 ч 8 мин
· Краткий сюжет: В тихом городке за одну ночь бесследно исчезают семнадцать школьников из одного класса, и только один ученик остается на месте. Пока полиция топчется на месте, родители все чаще подозревают, что разгадка исчезновений скрыта в прошлом их новой учительницы.
№ 8. "Миссия невыполнима: Финальная расплата"
· Год, страна: 2025; США, Великобритания
· Жанр: боевик, приключения
· Режиссер: Кристофер Маккуорри
· Сценарий: Брюс Геллер, Эрик Йендерсен, Кристофер Маккуорри
· В ролях: Том Круз, Хейли Этвелл, Винг Реймз, Саймон Пегг,Эсай Моралес, Пом Клементьефф и др.
· Рейтинги: IMDb 7,2, Кинопоиск 6,9, Metacritic 80%
· Продолжительность: 2 ч 49 мин
· Краткий сюжет: Итан Хант и его команда вновь оказываются на грани невозможного — у них трое суток, чтобы остановить искусственный интеллект, стремящийся стереть человечество.
· Год, страна: 2024; США, Великобритания
· Режиссер: Эдвард Бергер
· Сценарий: Питер Строан, Роберт Харрис
· В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу,Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто, Лусиан Мсамати и др.
· Рейтинги: IMDb 7,4, Кинопоиск 7,3, Metacritic 93%
· Краткий сюжет: После смерти папы римского кардинал Лоуренс возглавляет конклав, на котором предстоит выбрать нового понтифика. Но за стенами Сикстинской капеллы всплывают тайны, способные не только изменить исход выборов, но и поколебать веру в саму церковь.
· Фестивали и награды: Оскар 2025 года за "Лучший адаптированный сценарий" и 7 номинаций; премия за Лучший сценарий и 5 номинаций Золотого глобуса 2025 года; премии "Лучший фильм", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший монтаж" "Лучший британский фильм" и 8 номинаций Британской академии; премия за лучший актерский состав от Гильдии актеров; номинация на Золотую раковину на фестивале Сан-Себастьян.
· Где смотреть: Кинопоиск KION Wink
№10. "Фантастическая четверка: Первые шаги"
· Год, страна: 2025; Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия
· Жанр: фантастика, боевик
· Сценарий: Джош Фридман, Стэн Ли, Джек Керби и др.
· В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джозеф Куинн, Ральф Айнесон, Джулия Гарнер и др.
· Рейтинги: IMDb 7, Кинопоиск 6,4, Metacritic 86%
· Продолжительность: 1 ч 54 мин
· Краткий сюжет: Когда на Землю надвигается Галактус, пожирающий миры, и его вестник Серебряный Серфер, четверо героев — Рид, Сью, Джонни и Бен — становятся последней линией обороны планеты.
· Год, страна: 2025; США, Венгрия
· Сценарий: Шей Хаттен, Дерек Колстад
· В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн, Каталина Сандино Морено и др.
· Рейтинги: IMDb 6,9, Кинопоиск 7,2, Metacritic 75%
· Продолжительность: 2 ч 4 мин
· Краткий сюжет: После гибели семьи маленькая Ева выросла среди убийц под прикрытием балетной школы "Русска рома". Став хладнокровной профессионалкой, она возвращается в Европу, чтобы расплатиться с теми, кто лишил ее детства.
· Где смотреть: Кинопоиск ИВИ KION
№12. "Пункт назначения: Узы крови"
· Год, страна: 2025; США, Канада
· Режиссер: Зак Липовски, Адам Б. Стейн
· Сценарий: Гай Бусик, Лори Эванс Тейлор, Джон Уоттс и др.
· В ролях: Кейтлин Санта Хуана, Тео Брионес, Риа Килстедт, Ричард Хэрмон, Оуэн Джойнер, Анна Лори и др.
· Рейтинги: IMDb 6,7, Кинопоиск 6,8, Metacritic 92%
· Продолжительность: 1 ч 50 мин
· Краткий сюжет: Студентку Стефани мучают повторяющиеся кошмары о трагедии 60-летней давности, и она решает вернуться в родной город, чтобы узнать правду. Она возвращается к корням семьи и сталкивается с тайной, в которой смерть — не просто символ, а наследие.
· Жанр: драма, триллер, боевик
· Режиссер и сценарист: Пол Томас Андерсон
· В ролях: Леонардо ДиКаприо, Шон Пенн, Чейз Инфинити, Бенисио Дель Торо, Тияна Тейлор, Реджина Холл и др.
· Рейтинги: IMDb 8,3, Кинопоиск 7,4, Metacritic 95%
· Продолжительность: 2 ч 41 мин
· Краткий сюжет: Боб Фергюсон давно оставил позади прошлое революционера, но когда его семья оказывается в опасности, старые враги возвращаются. Теперь, чтобы спасти дочь, ему придется вступить в бой, который станет самым личным в его жизни.
№14. "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки"
· Год, страна: 2025; Великобритания, Франция, США
· Жанр: мелодрама, комедия
· Сценарий: Дэн Мазер, Эби Морган, Хелен Филдинг
· В ролях: Рене Зеллвегер, Лео Вудалл, Чиветель Эджиофор, Хью Грант, Эмма Томпсон, Колин Ферт и др.
· Рейтинги: IMDb 6,5, Кинопоиск 7,3, Metacritic 89%
· Продолжительность: 2 ч 3 мин
· Краткий сюжет: После потери мужа Бриджит Джонс пытается заново собрать жизнь по кусочкам — растит сына, возвращается к работе и решается на свидания через приложение. Новый роман с молодым парнем приносит ей свежие чувства и старые сомнения, ведь теперь ей предстоит балансировать между любовью, материнством и ожиданиями окружающих.
· Где смотреть: Wink Кинопоиск
· Режиссер: Роберт Эггерс
· Сценарий: Роберт Эггерс, Хенрик Галеен
· В ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин и др.
· Рейтинги: IMDb 7,2, Кинопоиск 6,5, Metacritic 84%
· Продолжительность: 2 ч 12 мин
· Краткий сюжет: В 1838 году агент по недвижимости Томас отправляется в Трансильванию, чтобы заключить сделку с таинственным графом Орлоком — и вскоре понимает, что попал в ловушку. Пока он борется за жизнь в замке вампира, его жена Эллен чувствует надвигающееся зло и все сильнее погружается в мистические видения.
· Фестивали и награды: 4 номинации на Оскар (Лучшая работа оператора, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшие костюмы, Лучший грим и прически), 5 номинаций Британской академии.
· Безусловный лидер — Формула 1 (F1). Он получил максимальный индекс хайпа 8,59 благодаря редкому совпадению критических и зрительских симпатий. Фильм соединил драйв гонок, драму персонажей и визуальную эстетику. Результат — редкий консенсус между профессиональной критикой и массовым зрителем.
· Семейное кино, анимация и фэнтези осталась безоговорочным лидером по кассе, удерживая семейную аудиторию. "Как приручить дракона" и "Лило и Стич" показывают большую вовлеченность семейной аудитории и высокие кассовые сборы.
· Блокбастеры "Супермен" "Фантастическая четверка: Первые шаги" и "Громовержцы*" показали, что супергеройский жанр все еще способен собирать миллионы зрителей.
· Авторские и фестивальные фильмы ("Конклав", "Грешники", "Битва за битвой") демонстрируют, что могут вызывать интерес не меньше, чем массовое и зрелищное кино.
· Возвращение франшиз и перезапуски (“Пункт назначения: Узы крови”, “Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки”) до сих пор превалируют на рынке, но вызывают реакцию и интерес публики, если они сделаны качественно.
· Разница восприятия между странами особенно заметна у "Грешников" (IMDb 7,6 / КП 6,7) и "Носферату" (IMDb 7,2 / КП 6,5): международная аудитория оказалась благосклоннее.
· Разница между оценками на IMDb, Metacritic и Кинопоиске показывает, что мнения стали разнообразнее, но не противоположны. Если раньше критики и зрители часто расходились, то теперь между ними наблюдается больше совпадений. Фильмы вроде "Орудий" или "Конклава" одинаково высоко оцениваются на всех площадках, а разница в баллах редко превышает 0,5. Это означает, что вкус массовой аудитории стал взрослее — зрители готовы воспринимать более сложные темы, если они поданы эмоционально.
Главные жанровые тенденции
Если обобщить, то 2025 год стал годом сбалансированного кино. В топе соседствуют блокбастеры и авторские драмы, хорроры и романтические комедии. Супергероика перестала быть "беспроигрышным жанром": зритель требует глубины и драматизма, а не только спецэффектов. В авторском сегменте наблюдается рост интереса к философским и психологическим темам и к эстетике старого европейского кино.
Одним из самых интересных трендов стали хорроры нового типа. Фильмы ужасов перестали быть исключительно нишевыми. Современный зритель ищет в фильмах не только страх, но и катарсис. Некоторые хорроры становятся умнее и изобретательнее ("Орудия"), другие — обращаются к классике и ностальгии ("Носферату", "Пункт назначения: Узы крови").
На противоположном полюсе — "Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки", доказавшая, что романтические комедии не вымерли, а просто ждут правильного тона. Этот фильм не соревнуется с блокбастерами, но он отвечает другой потребности: вернуть зрителю человечность. Возвращение Рене Зеллвегер в культовой роли сработало не как "перезапуск", а как разговор с поколением, выросшим вместе с героиней.
Кино перестало делиться на "массовое" и "интеллектуальное". Все чаще зритель выбирает и то, и другое, в зависимости от настроения, а не формата.
Что это говорит о будущем кинорынка
Первое полугодие 2025 года показывает, что индустрия вступила в фазу переосмысления:
· Жанры перестают существовать по отдельности. Ожидается рост интереса к жанровым миксам — хоррор становится философией, драма превращается в триллер, а комедия — в способ терапии.
· Крупные франшизы больше не монополисты: теперь они сосуществуют с независимыми проектами, которые могут быть не менее обсуждаемыми. Будущие крупные релизы определят, сохранится ли внимание к франшизам и крупным релизам.
· Фестивальное кино на подходе, после Канн и Венеции многие фильмы только добираются до экранов. Вероятно, появятся новые авторские имена, которые смогут конкурировать за зрительским интерес с блокбастерами. Фиксируется рост локальных и региональных хитов
· Рынок может стать еще разнообразнее, а зритель — еще требовательнее.
Методика расчета рейтинга
Чтобы наш рейтинг был не просто списком по симпатиям, а объективной аналитикой, мы объединили данные сразу трех крупнейших источников — IMDb, Metacritic и Кинопоиска. Мы сопоставили их оценки, добавили данные о количестве голосов, кассовых сборах и активности обсуждения в сети — и на основе этого рассчитали сводный балл и индекс хайпа. Принцип простой: чем выше оценка фильма, чем больше людей ее поставили и чем активнее он обсуждается, тем выше его место в рейтинге.
Сводный балл показывает общую оценку фильма, объединяя мнения критиков и зрителей. Например, если у фильма высокий рейтинг на всех площадках и много голосов, сводный балл растет. А если он получил хорошие рецензии, но мало просмотров — это отражается умеренно.
Разница между IMDb и Кинопоиском помогает понять, где картину любят больше — за рубежом или в России. Этот показатель показывает культурный срез восприятия и помогает увидеть, какие истории ближе разным аудиториям.
Разброс оценок — это разница между мнением критиков и зрителей. Если критики ставят девятку, а зрители — шесть, значит, фильм сложный или спорный. Если же оценки почти совпадают — перед нами редкий случай консенсуса, когда фильм действительно понравился всем.
И, наконец, индекс хайпа — наш главный показатель. Он объединяет три ключевых параметра: качество (оценки), масштаб (количество голосов) и влияние (кассовые сборы и обсуждения). Фильм с высоким индексом хайпа — это не всегда шедевр, но почти всегда событие.
Простыми словами, логика такая:
· если фильм любят критики и зрители, он получает высокий балл;
· если о нем много говорят, растет индекс хайпа;
· если мнения расходятся, разброс снижает общий результат;
· если фильм не обсуждают, даже хорошие отзывы не делают его лидером.
Наш рейтинг — не список вкусов, а зеркало интересов зрителей. Это срез того, что действительно волнует публику в 2025 году: где совпадают вкусы критиков и аудитории, а где кино становится поводом для спора.
Название
IMDB
Metacritic
Кинопоиск
Индекс хайпа
F 1
7,7
82%
8,2
8,59
Как приручить дракона
7,8
77%
8,1
8,32
Грешники
7,6
97%
6,7
8,25
Супермен
7,1
83%
6,8
8,15
Громовержцы*
7,1
88%
6,8
8,04
Лило и Стич
6,7
72%
7,5
8,01
Орудия
7,6
93%
7,1
7,96
Миссия невыполнима: Финальная расплата
7,2
80%
6,9
7,96
Конклав
7,4
93%
7,3
7,91
Фантастическая четверка: Первые шаги
7
86%
6,4
7,87
Балерина
6,9
75%
7,2
7,78
Пункт назначения: Узы крови
6,7
92%
6,8
7,75
Битва за битвой
8,3
95%
7,4
7,68
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
6,5
89%
7,3
7,56
Носферату
7,2
84%
6,5
7,5
Minecraft в кино
5,6
47%
6
7,29
Микки 17
6,7
77%
6,7
7,27
Ущелье
6,7
62%
7
7,2
Бруталист
7,3
93%
6,8
7,12
Верни ее из мертвых
7,2
89%
6,8
7,07
Под огнем
7,2
92%
6,6
7,05
Мир Юрского периода: Возрождение
5,9
50%
5,8
7,05
28 лет спустя
6,6
88%
6,1
7,04
Материалистка
6,3
78%
6,4
7,03
Заклятие 4: Последний обряд
6,3
59%
6,5
6,97
Охота на воров 2: Пантера
6,3
62%
7,3
6,95
Мастер
5,7
47%
7
6,94
Настоящая боль
7
96%
6,8
6,94
Батя 2.Дед
6,1
7,6
6,93
Голый пистолет
6,5
88%
6,2
6,85
Кракен
5,6
7,7
6,81
Одно целое
6,7
90%
6,4
6,67
Гадкая сестра
7
96%
6,7
6,54
Главы государств
6,4
68%
6,4
6,53
Финикийская схема
6,7
77%
6,8
6,46
Обезьяна
5,9
77%
6
6,41
Настоящие детективы
6,2
69%
6,7
6,34
Моя мама-волшебница
7,1
8,2
6,31
Универсальный язык
6,9
95%
6,6
6,12
Сентиментальная ценность
7,9
96%
6,04
Оставь это ветру
6,2
7,5
5,88
Август
7,5
7,5
5,86
Диспетчер
7
79%
7,1
5,83
Партенопа
6,6
46%
6,8
5,71
Опустошение
5,6
64%
6
5,67
Быстрее ветра
5,4
7,6
5,21
Простая случайность
7,7
97%
5,07
Серфер
5,9
84%
6,3
4,83
Саван
5,7
75%
5,5
4,36