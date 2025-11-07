Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал торговый центр в ЛНР - РИА Новости, 07.11.2025
10:26 07.11.2025
Дрон ВСУ атаковал торговый центр в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал торговый центр в ЛНР - РИА Новости, 07.11.2025
Дрон ВСУ атаковал торговый центр в ЛНР
Украинский беспилотник ударил ночью по торговому центру в Новопскове ЛНР, выгорела часть помещений, жертв и пострадавших нет, сообщил глава республики Леонид... РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
луганская народная республика
происшествия, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Происшествия, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал торговый центр в ЛНР

Пасечник: никто не пострадал при атаке дрона ВСУ на торговый центр в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник ударил ночью по торговому центру в Новопскове ЛНР, выгорела часть помещений, жертв и пострадавших нет, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Со стороны ВСУ произведен удар БПЛА с поражающими элементами по двухэтажному торговому центру в Новопскове. Произошло возгорание, частично разрушена кровля, выгорела часть помещений, которые арендовали индивидуальные предприниматели. К счастью, жертв и пострадавших нет", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пожарные службы быстро прибыли на место удара и потушили огонь.
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
