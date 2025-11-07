https://ria.ru/20251107/lnr-2053363921.html
Дрон ВСУ атаковал торговый центр в ЛНР
Дрон ВСУ атаковал торговый центр в ЛНР - РИА Новости, 07.11.2025
Дрон ВСУ атаковал торговый центр в ЛНР
Украинский беспилотник ударил ночью по торговому центру в Новопскове ЛНР, выгорела часть помещений, жертв и пострадавших нет, сообщил глава республики Леонид... РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
луганская народная республика
2025
Дрон ВСУ атаковал торговый центр в ЛНР
Пасечник: никто не пострадал при атаке дрона ВСУ на торговый центр в ЛНР