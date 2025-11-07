https://ria.ru/20251107/lavrov-2053427595.html
"Достойна Агаты Кристи". МИД оценил статью FT о Лаврове и Рубио
"Достойна Агаты Кристи". МИД оценил статью FT о Лаврове и Рубио - РИА Новости, 07.11.2025
"Достойна Агаты Кристи". МИД оценил статью FT о Лаврове и Рубио
Недавняя публикация статьи Financial Times о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио - это очередной элемент информационной войны, с... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:17:00+03:00
2025-11-07T13:17:00+03:00
2025-11-07T13:34:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251031/kontakty-2052064828.html
https://ria.ru/20251021/zaharova-2049548099.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, мария захарова
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Мария Захарова
"Достойна Агаты Кристи". МИД оценил статью FT о Лаврове и Рубио
Захарова назвала статью FT о Лаврове и Рубио достойной Агаты Кристи
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Недавняя публикация статьи Financial Times о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио - это очередной элемент информационной войны, с очевидно антироссийским подтекстом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Статья, очевидно, с антироссийским подтекстом... Она (статья - ред) нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации. Для того чтобы она была тем самым источником... Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше... Комментировать надо не то, что написано в этой статье, комментировать надо и очередной элемент информационной войны, которая является частью гибридной войны, развязанной коллективным Западом, его англосаксонским движком", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
"Это фантастическая история, на мой взгляд. Она достойна произведения Агаты Кристи. Если бы эта статья вышла в ее времена, то это, на мой взгляд, послужило бы поводом написать еще один детективный роман под названием "Чисто английская статья", - добавила она.
В рамках этой информационной войны Украина используется как инструмент, а мир, стабильность и безопасность на европейском континенте являются антицелью для них, указала она.
"Почему же британская газета публикует материал, который не то что даже смакует тему российско-американских якобы проблем, как они там изложены, а буквально их анонсирует? Мало того, не называя никого конкретно, на имя мы бы не рассчитывали, но по крайней мере на сферу или должность, откуда этот источник, можно было бы этого ожидать. Почему такая статья выходит? Да потому что именно Британия, не британский народ, а конгломерат политических элит, спецслужб, именно они являются основной опорной точкой эскалации ситуации вокруг Украины", - указала Захарова.