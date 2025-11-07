"Достойна Агаты Кристи". МИД оценил статью FT о Лаврове и Рубио

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Недавняя публикация статьи Financial Times о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио - это очередной элемент информационной войны, с очевидно антироссийским подтекстом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Статья, очевидно, с антироссийским подтекстом... Она (статья - ред) нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации. Для того чтобы она была тем самым источником... Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше... Комментировать надо не то, что написано в этой статье, комментировать надо и очередной элемент информационной войны, которая является частью гибридной войны, развязанной коллективным Западом, его англосаксонским движком", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.

"Это фантастическая история, на мой взгляд. Она достойна произведения Агаты Кристи. Если бы эта статья вышла в ее времена, то это, на мой взгляд, послужило бы поводом написать еще один детективный роман под названием "Чисто английская статья", - добавила она.

В рамках этой информационной войны Украина используется как инструмент, а мир, стабильность и безопасность на европейском континенте являются антицелью для них, указала она.