"Достойна Агаты Кристи". МИД оценил статью FT о Лаврове и Рубио
13:17 07.11.2025 (обновлено: 13:34 07.11.2025)
"Достойна Агаты Кристи". МИД оценил статью FT о Лаврове и Рубио
Недавняя публикация статьи Financial Times о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио - это очередной элемент информационной войны, с... РИА Новости, 07.11.2025
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
мария захарова
россия
сша
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, мария захарова
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Мария Захарова
Захарова назвала статью FT о Лаврове и Рубио достойной Агаты Кристи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Недавняя публикация статьи Financial Times о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио - это очередной элемент информационной войны, с очевидно антироссийским подтекстом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Статья, очевидно, с антироссийским подтекстом... Она (статья - ред) нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации. Для того чтобы она была тем самым источником... Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше... Комментировать надо не то, что написано в этой статье, комментировать надо и очередной элемент информационной войны, которая является частью гибридной войны, развязанной коллективным Западом, его англосаксонским движком", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Марко Рубио и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Кремле призвали верить официальным заявлениям о контактах Лаврова и Рубио
31 октября, 12:59
"Это фантастическая история, на мой взгляд. Она достойна произведения Агаты Кристи. Если бы эта статья вышла в ее времена, то это, на мой взгляд, послужило бы поводом написать еще один детективный роман под названием "Чисто английская статья", - добавила она.
В рамках этой информационной войны Украина используется как инструмент, а мир, стабильность и безопасность на европейском континенте являются антицелью для них, указала она.
"Почему же британская газета публикует материал, который не то что даже смакует тему российско-американских якобы проблем, как они там изложены, а буквально их анонсирует? Мало того, не называя никого конкретно, на имя мы бы не рассчитывали, но по крайней мере на сферу или должность, откуда этот источник, можно было бы этого ожидать. Почему такая статья выходит? Да потому что именно Британия, не британский народ, а конгломерат политических элит, спецслужб, именно они являются основной опорной точкой эскалации ситуации вокруг Украины", - указала Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
21 октября, 11:43
 
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Мария Захарова
 
 
