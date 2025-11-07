https://ria.ru/20251107/kursk-2053579273.html
Над Курском сбили украинские беспилотники
Над Курском сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 07.11.2025
Над Курском сбили украинские беспилотники
Силы ПВО сбили украинские беспилотники над Курском, есть повреждения частных домов, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.11.2025
курская область
Над Курском сбили украинские беспилотники
