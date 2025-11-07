Рейтинг@Mail.ru
03:34 07.11.2025
Модернизация завода на Курилах позволит ремонтировать промысловый флот
Высокотоннажный флот впервые начнут ремонтировать в Сахалинской области после модернизации завода на курильском острове Шикотан, ее завершение намечено на конец РИА Новости, 07.11.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Высокотоннажный флот впервые начнут ремонтировать в Сахалинской области после модернизации завода на курильском острове Шикотан, ее завершение намечено на конец этого года, сообщает правительство региона.
По данным пресс-службы правительства, обновление судоремонтного завода рыбокомбината "Островной" на Шикотане позволит промысловым предприятиям Сахалина и Курил не вывозить флот на обслуживание за границу или в другие регионы Дальнего Востока. Предприятие во время рабочей поездки в Южно-Курильский район посетил губернатор Валерий Лимаренко.
"Курс на импортозамещение в рыбопромысловой отрасли – это правильный и единственно верный путь. Сегодня регион не зависит от иностранных государств в вопросах обслуживания судов. В промысловом флоте Сахалинской области появляются суда отечественного производства. Уже работает база для их ремонта. Это позволяет нам укреплять экономическую устойчивость и продовольственную безопасность", – цитирует пресс-служба главу региона.
По информации властей, завершить модернизацию судоремонтных мощностей на заводе планируют в декабре этого года. Затем предприятие готово обслуживать флот и других промысловых компаний Сахалинской области.
Регионы России. Сахалин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Сахалин с начала 2025 г привлек 270 млрд руб инвестиций
27 октября, 11:52
 
Сахалинская областьШикотанСахалинВалерий Лимаренко
 
 
