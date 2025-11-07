Модернизация завода на Курилах позволит ремонтировать промысловый флот

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Высокотоннажный флот впервые начнут ремонтировать в Сахалинской области после модернизации завода на курильском острове Шикотан, ее завершение намечено на конец этого года, сообщает правительство региона.

По информации властей, завершить модернизацию судоремонтных мощностей на заводе планируют в декабре этого года. Затем предприятие готово обслуживать флот и других промысловых компаний Сахалинской области.