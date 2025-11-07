Рейтинг@Mail.ru
Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане
07.11.2025
19:24 07.11.2025
Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане
Сын директора Кизлярского электромеханического завода (концерн КЭМЗ) Ахмат Ахматов пострадал при крушении вертолета в Дагестане, он в тяжелом состоянии
происшествия
республика дагестан
кизляр
крушение вертолета в дагестане
республика дагестан
кизляр
происшествия, республика дагестан, кизляр, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Дагестан, Кизляр, Крушение вертолета в Дагестане
Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане

Сын директора концерна КЭМЗ Ахматов пострадал при крушении вертолета в Дагестане

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramСотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Сын директора Кизлярского электромеханического завода (концерн КЭМЗ) Ахмат Ахматов пострадал при крушении вертолета в Дагестане, он в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в мэрии Кизляра.
Ранее оперативные службы региона сообщили РИА Новости, что в разбившемся вертолете находились сотрудники КЭМЗ.
"Ахмат Ахматов тяжело ранен в результате падения вертолета", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
Республика Дагестан
Кизляр
Крушение вертолета в Дагестане
 
 
