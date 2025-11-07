Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Сын директора Кизлярского электромеханического завода (концерн КЭМЗ) Ахмат Ахматов пострадал при крушении вертолета в Дагестане, он в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в мэрии Кизляра.