Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане
Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане - РИА Новости, 07.11.2025
Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане
Сын директора Кизлярского электромеханического завода (концерн КЭМЗ) Ахмат Ахматов пострадал при крушении вертолета в Дагестане, он в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:24:00+03:00
2025-11-07T19:24:00+03:00
2025-11-07T19:24:00+03:00
происшествия
республика дагестан
кизляр
крушение вертолета в дагестане
республика дагестан
кизляр
происшествия, республика дагестан, кизляр, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Дагестан, Кизляр, Крушение вертолета в Дагестане
Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане
Сын директора концерна КЭМЗ Ахматов пострадал при крушении вертолета в Дагестане