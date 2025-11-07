https://ria.ru/20251107/krushenie-2053499265.html
Экстренные службы назвали возможную причину крушения вертолета в Дагестане
Возгорание двигателя во время полета рассматривается в качестве основной причины крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
республика дагестан
ка-226
крушение вертолета в дагестане
республика дагестан
2025
Причиной крушения вертолета в Дагестане могло стать возгорание двигателя