Экстренные службы назвали возможную причину крушения вертолета в Дагестане - РИА Новости, 07.11.2025
17:08 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/krushenie-2053499265.html
Экстренные службы назвали возможную причину крушения вертолета в Дагестане
Экстренные службы назвали возможную причину крушения вертолета в Дагестане
Возгорание двигателя во время полета рассматривается в качестве основной причины крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:08:00+03:00
2025-11-07T17:08:00+03:00
происшествия
республика дагестан
ка-226
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053480970_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_20ba9811ea06941ce8499c5facb24669.jpg
https://ria.ru/20251107/rosaviatsija-2053491035.html
республика дагестан
происшествия, республика дагестан, ка-226, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Дагестан, Ка-226, Крушение вертолета в Дагестане
Экстренные службы назвали возможную причину крушения вертолета в Дагестане

Причиной крушения вертолета в Дагестане могло стать возгорание двигателя

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС по республике Дагестан работают на месте падения вертолета в населенном пункте Ачи-Су в республике Дагестан
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Возгорание двигателя во время полета рассматривается в качестве основной причины крушения вертолета Ка-226 в Дагестане, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В качестве основной причины катастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане следствие рассматривает возгорание двигателя в полете", - сказал собеседник агентства.
Вчера, 16:53
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанКа-226Крушение вертолета в Дагестане
 
 
Версия 2023.1 Beta
