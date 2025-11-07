Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве пары в ОАЭ был осужден в 2011 году - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 07.11.2025 (обновлено: 19:11 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/kriminal-2053534115.html
Подозреваемый в убийстве пары в ОАЭ был осужден в 2011 году
Подозреваемый в убийстве пары в ОАЭ был осужден в 2011 году - РИА Новости, 07.11.2025
Подозреваемый в убийстве пары в ОАЭ был осужден в 2011 году
Житель Санкт-Петербурга Константин Шахт, который наряду с еще двумя фигурантами имеет статус обвиняемого по делу об убийстве семейной пары в Объединенных... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:10:00+03:00
2025-11-07T19:11:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
оаэ
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербургский городской суд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053529932_102:133:999:637_1920x0_80_0_0_39177b535269ec11df777e923b1cb57e.jpg
https://ria.ru/20251107/sud-2053506297.html
https://ria.ru/20251107/sk-2053527253.html
санкт-петербург
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053529932_116:0:965:637_1920x0_80_0_0_5690650badc97d817a7e29ccfebf9a76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, оаэ, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербургский городской суд, в мире
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, ОАЭ, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербургский городской суд, В мире
Подозреваемый в убийстве пары в ОАЭ был осужден в 2011 году

Обвиняемый в убийстве семейной пары в ОАЭ был осужден на 15 лет в 2011 году

© МВД РоссииЗадержание участников банды, подозреваемых в убийстве семьи в ОАЭ
Задержание участников банды, подозреваемых в убийстве семьи в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© МВД России
Задержание участников банды, подозреваемых в убийстве семьи в ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Константин Шахт, который наряду с еще двумя фигурантами имеет статус обвиняемого по делу об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах, в 2011 году получил 15 лет колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков, следует из материалов на сайте Санкт-Петербургского горсуда.
СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ. По информации ряда Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом и, предположительно, в 2020 году был осужден на 6 лет за мошенничество.
Один из подозреваемых в убийстве Романа Новака и его жены - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Суд арестовал второго фигуранта дела об убийстве семейной пары в ОАЭ
Вчера, 17:21
Октябрьский райсуд Петербурга в пятницу заключил под стражу троих обвиняемых по этому уголовному делу – Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина, сообщала объединенная пресс-служба судов города.
Согласно данным портала судебныерешения.рф, где есть сведения об участии Шахта в гражданских и административных делах, ранее он носил фамилию Липатов.
Санкт-Петербургский городской суд в сентябре 2011 года оставил без изменения мартовский приговор Выборгского районного суда по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) в отношении четверых осужденных, в том числе и Липатова.
"Окончательно назначено Липатову К.А. к отбытию наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 350 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – приводится в кассационном определении горсуда на его сайте вердикт суда первой инстанции.
Как отмечается, Липатов, в частности, был признан виновным по семи эпизодам 2005-2007 годов, касающимся подготовки к незаконному сбыту наркотиков и самого сбыта "организованной группой с использованием своего служебного положения".
Служебное положение осужденного на момент его незаконной деятельности в материалах суда не уточняется. По данным интернет-газеты "Фонтанка", нынешний фигурант дела об убийстве семейной пары в ОАЭ до 2007 года работал в полиции.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Один из подозреваемых в убийстве Романа Новака и его жены - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Убийцы супружеской пары в ОАЭ действовали с соучастниками, заявил СК
Вчера, 18:34
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияОАЭСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский городской судВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала