Подозреваемый в убийстве пары в ОАЭ был осужден в 2011 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга Константин Шахт, который наряду с еще двумя фигурантами имеет статус обвиняемого по делу об убийстве семейной пары в Объединенных Арабских Эмиратах, в 2011 году получил 15 лет колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков, следует из материалов на сайте Санкт-Петербургского горсуда.

СК РФ сообщил в пятницу о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве двух лиц по факту безвестного исчезновения семейной пары в ОАЭ . По информации ряда Telegram-каналов, пропавшие - жители Санкт-Петербурга Роман Новак и его супруга Анна. У пары есть несовершеннолетние дети. Новак, как утверждается, занимался криптобизнесом и, предположительно, в 2020 году был осужден на 6 лет за мошенничество.

Октябрьский райсуд Петербурга в пятницу заключил под стражу троих обвиняемых по этому уголовному делу – Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина, сообщала объединенная пресс-служба судов города.

Согласно данным портала судебныерешения.рф, где есть сведения об участии Шахта в гражданских и административных делах, ранее он носил фамилию Липатов.

Санкт-Петербургский городской суд в сентябре 2011 года оставил без изменения мартовский приговор Выборгского районного суда по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) в отношении четверых осужденных, в том числе и Липатова.

"Окончательно назначено Липатову К.А. к отбытию наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 350 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – приводится в кассационном определении горсуда на его сайте вердикт суда первой инстанции.

Как отмечается, Липатов, в частности, был признан виновным по семи эпизодам 2005-2007 годов, касающимся подготовки к незаконному сбыту наркотиков и самого сбыта "организованной группой с использованием своего служебного положения".

Служебное положение осужденного на момент его незаконной деятельности в материалах суда не уточняется. По данным интернет-газеты "Фонтанка", нынешний фигурант дела об убийстве семейной пары в ОАЭ до 2007 года работал в полиции.