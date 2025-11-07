https://ria.ru/20251107/kreml-2053416849.html
В Кремле ответили на вопрос о взаимном доверии между Россией и Украиной
В Кремле ответили на вопрос о взаимном доверии между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о взаимном доверии между Россией и Украиной
Говорить о взаимном доверии между Россией и Украиной не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:47:00+03:00
2025-11-07T12:47:00+03:00
2025-11-07T13:10:00+03:00
В Кремле ответили на вопрос о взаимном доверии между Россией и Украиной
Песков: говорить о взаимном доверии между Россией и Украиной не приходится
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Говорить о взаимном доверии между Россией и Украиной не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Этот дефицит, он, конечно же, точнее не дефицит, а его отсутствие - налицо"", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, разделяет ли Москва позицию, озвученную специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.
Ранее Уиткофф заявил, что регулирование конфликта на Украине по-прежнему осложняется отсутствием доверия между сторонами.