В Кремле ответили на вопрос о взаимном доверии между Россией и Украиной
12:47 07.11.2025 (обновлено: 13:10 07.11.2025)
В Кремле ответили на вопрос о взаимном доверии между Россией и Украиной
Говорить о взаимном доверии между Россией и Украиной не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о взаимном доверии между Россией и Украиной

Песков: говорить о взаимном доверии между Россией и Украиной не приходится

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Говорить о взаимном доверии между Россией и Украиной не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Этот дефицит, он, конечно же, точнее не дефицит, а его отсутствие - налицо"", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, разделяет ли Москва позицию, озвученную специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.
Ранее Уиткофф заявил, что регулирование конфликта на Украине по-прежнему осложняется отсутствием доверия между сторонами.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Кремле прокомментировали работу переговорных групп России и Украины
27 августа, 12:54
 
