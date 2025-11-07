В Кремле ответили на вопрос о взаимном доверии между Россией и Украиной

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Говорить о взаимном доверии между Россией и Украиной не приходится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно. Этот дефицит, он, конечно же, точнее не дефицит, а его отсутствие - налицо"", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, разделяет ли Москва позицию, озвученную специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.