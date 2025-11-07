https://ria.ru/20251107/kosachev-2053520489.html
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев - РИА Новости, 07.11.2025
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев
Решение Еврокомиссии (ЕК) ограничить выдачу россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС говорит об исчерпанности мер давления на РФ, им только "остается... РИА Новости, 07.11.2025
россия
константин косачев
еврокомиссия
евросоюз
совет федерации рф
санкции в отношении россии
россия, константин косачев, еврокомиссия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев
Косачев заявил, что у ЕС не получилось ни изолировать, ни разорвать РФ на клочья