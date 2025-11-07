Рейтинг@Mail.ru
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев
17:59 07.11.2025
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев
Решение Еврокомиссии (ЕК) ограничить выдачу россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС говорит об исчерпанности мер давления на РФ, им только "остается... РИА Новости, 07.11.2025
россия
константин косачев
еврокомиссия
евросоюз
совет федерации рф
санкции в отношении россии
россия
россия, константин косачев, еврокомиссия, евросоюз, совет федерации рф, санкции в отношении россии
Россия, Константин Косачев, Еврокомиссия, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев

Косачев заявил, что у ЕС не получилось ни изолировать, ни разорвать РФ на клочья

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Решение Еврокомиссии (ЕК) ограничить выдачу россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС говорит об исчерпанности мер давления на РФ, им только "остается гадить", заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Еврокомиссия ранее в пятницу объявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Соответствующий запрет вступит в силу в субботу, 8 ноября. Представитель ЕК Маркус Ламмерт сообщил, что многократные шенгенские визы, уже выданные гражданам России, по-прежнему действительны, запрет не имеет обратной силы.
"Решение ещё раз и очень наглядно подтверждает два неоспоримых обстоятельства: первое - политика ЕС в отношении России - русофобская, она направлена не только на власти, но и на людей, хотя до сих пор в Евросоюзе это упорно отрицали", - сказал Косачев.
И второе – "исчерпанность мер давления на Россию: не получилось ни изолировать, ни разорвать в клочья", добавил он.
"Остается гадить", - заключил Косачев.
Слуцкий прокомментировал запрет ЕС на выдачу россиянам мультишенгена
РоссияКонстантин КосачевЕврокомиссияЕвросоюзСовет Федерации РФСанкции в отношении России
 
 
