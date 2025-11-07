ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Решение Еврокомиссии (ЕК) ограничить выдачу россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС говорит об исчерпанности мер давления на РФ, им только "остается гадить", заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

И второе – "исчерпанность мер давления на Россию: не получилось ни изолировать, ни разорвать в клочья", добавил он.