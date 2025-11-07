Рейтинг@Mail.ru
Корнев побил рекорд России на короткой воде на 50 метров баттерфляем - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
11:44 07.11.2025
Корнев побил рекорд России на короткой воде на 50 метров баттерфляем
Корнев побил рекорд России на короткой воде на 50 метров баттерфляем
Егор Корнев побил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем на короткой воде на чемпионате страны в Казани. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025
спорт, олег костин (пловец)
Спорт, Олег Костин (пловец)
Корнев побил рекорд России на короткой воде на 50 метров баттерфляем

Корнев побил рекорд России на короткой воде на дистанции 50 метров баттерфляем

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Егор Корнев побил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем на короткой воде на чемпионате страны в Казани.
В пятницу в утренней сессии Корнев проплыл эту дистанцию с результатом 21,83 секунды.
Ранее рекорд России принадлежал Олегу Костину – 22,07 секунды.
Российский пловец Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Российские пловцы не выступят на ЧЕ в Польше по политическим причинам
