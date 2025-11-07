https://ria.ru/20251107/kornev-2053387884.html
Корнев побил рекорд России на короткой воде на 50 метров баттерфляем
Егор Корнев побил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем на короткой воде на чемпионате страны в Казани. РИА Новости Спорт, 07.11.2025
спорт
олег костин (пловец)
