В Махачкале открыли памятник одному из основателей Дагестана

МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие памятника государственному и общественному деятелю, одному из основателей Дагестана Джелал-эд-Дину Коркмасову (1877-1937) состоялось в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

Историческую роль одного из основателей республики трудно переоценить, подчеркнул Меликов. Он назвал Коркмасова архитектором дагестанской государственности и напомнил о ряде проектов, реализованных под его руководством: перенос столицы в Махачкалу, строительство канала имени Октябрьской революции и открытие "Дагнефти", запуск систем здравоохранения и образования, развитие Махачкалинского морского порта.