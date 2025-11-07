https://ria.ru/20251107/korkmasov-2053462057.html
В Махачкале открыли памятник одному из основателей Дагестана
МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Торжественное открытие памятника государственному и общественному деятелю, одному из основателей Дагестана Джелал-эд-Дину Коркмасову (1877-1937) состоялось в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы Дагестана.
"Памятник выдающемуся государственному деятелю Джелал-эд-Дину Коркмасову открыли сегодня в центре Махачкалы
… Памятник установлен на улице, названной в честь Коркмасова. Его скульптор — Тимур Джигкаев, победитель открытого конкурса минкультуры Дагестана", – говорится в сообщении.
Участие в церемонии приняли глава региона Сергей Меликов
, депутаты Госдумы
и парламента республики, главы муниципалитетов, родные известного дагестанца.
Историческую роль одного из основателей республики трудно переоценить, подчеркнул Меликов. Он назвал Коркмасова архитектором дагестанской государственности и напомнил о ряде проектов, реализованных под его руководством: перенос столицы в Махачкалу, строительство канала имени Октябрьской революции и открытие "Дагнефти", запуск систем здравоохранения и образования, развитие Махачкалинского морского порта.
"По многочисленным обращениям граждан сегодня восстановлена историческую справедливость, ведь более 30 лет прошло с момента, как было обещано установить памятник. Пусть этот монумент станет для всех нас не только напоминанием о славной истории, но и источником силы, вдохновения и ориентиром в нашем общем стремлении сделать Дагестан
еще более процветающим, единым и сильным", — сказал Меликов.