СМИ: в Южной Корее при обрушении на ТЭЦ погибли три человека

"Из девяти рабочих, находившихся на объекте во время аварии, число погибших достигло трёх", - пишет агентство.

По данным агентства, двое пострадавших, доставленных в больницу сразу после происшествия, получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Ещё двое остаются пропавшими без вести — место их возможного нахождения пока не установлено.