СМИ: в Южной Корее при обрушении на ТЭЦ погибли три человека
Три человека погибли в результате обрушения башни котла на тепловой электростанции в Южной Корее, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 07.11.2025
СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости.
Три человека погибли в результате обрушения башни котла на тепловой электростанции в Южной Корее, передает агентство Ренхап
.
Ранее агентство передавало, что спасательные службы Южной Кореи
ведут поиски семи человек, застрявших под завалами обрушившейся ранее тем же днем 60-метровой бойлерной башни на ТЭЦ в городе Ульсан
.
По данным пожарных, в пятницу трое рабочих, извлечённых из-под завалов, скончались.
"Из девяти рабочих, находившихся на объекте во время аварии, число погибших достигло трёх", - пишет агентство.
По данным агентства, двое пострадавших, доставленных в больницу сразу после происшествия, получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Ещё двое остаются пропавшими без вести — место их возможного нахождения пока не установлено.