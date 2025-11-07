Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Южной Корее при обрушении на ТЭЦ погибли три человека
07:37 07.11.2025
СМИ: в Южной Корее при обрушении на ТЭЦ погибли три человека
СМИ: в Южной Корее при обрушении на ТЭЦ погибли три человека
Три человека погибли в результате обрушения башни котла на тепловой электростанции в Южной Корее, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 07.11.2025
2025
СМИ: в Южной Корее при обрушении на ТЭЦ погибли три человека

Ренхап: в Южной Корее при обрушении башни котла на ТЭЦ погибли три человека

© AP Photo / Lee Jin-manАвтомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее. Архивное фото
СЕУЛ, 7 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате обрушения башни котла на тепловой электростанции в Южной Корее, передает агентство Ренхап.
Ранее агентство передавало, что спасательные службы Южной Кореи ведут поиски семи человек, застрявших под завалами обрушившейся ранее тем же днем 60-метровой бойлерной башни на ТЭЦ в городе Ульсан.
По данным пожарных, в пятницу трое рабочих, извлечённых из-под завалов, скончались.
"Из девяти рабочих, находившихся на объекте во время аварии, число погибших достигло трёх", - пишет агентство.
По данным агентства, двое пострадавших, доставленных в больницу сразу после происшествия, получили травмы, не представляющие угрозы для жизни. Ещё двое остаются пропавшими без вести — место их возможного нахождения пока не установлено.
