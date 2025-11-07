Рейтинг@Mail.ru
Путешественник Конюхов рассказал, почему болеет за Дзюбу
Футбол
 
10:17 07.11.2025
Путешественник Конюхов рассказал, почему болеет за Дзюбу
Российский путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что болеет за футболиста тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу, потому что он харизматичен и забивает
футбол
спорт
федор конюхов
акрон
артём дзюба
акрон (тольятти)
зенит
российская премьер-лига (рпл)
Новости
федор конюхов, акрон, артём дзюба, акрон (тольятти), зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Федор Конюхов, Акрон, Артём Дзюба, Акрон (Тольятти), Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что болеет за футболиста тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу, потому что он харизматичен и забивает больше всех голов.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий с петербургским "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба сыграл 13 матчей и забил четыре мяча.
"Я давно слежу за Дзюбой, болею за него. Он сильный, здоровый, в нем присутствует харизма, так еще и голы хорошо забивает", - сказал Конюхов.
Федор Конюхов, Артём Дзюба, Акрон (Тольятти), Зенит, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
