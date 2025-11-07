САМАРА, 7 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что болеет за футболиста тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбу, потому что он харизматичен и забивает больше всех голов.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий с петербургским "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба сыграл 13 матчей и забил четыре мяча.