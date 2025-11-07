Рейтинг@Mail.ru
03:11 07.11.2025 (обновлено: 09:13 07.11.2025)
Рэпер T.I. впервые даст концерт в России
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис-младший) впервые выступит в России, шоу пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в феврале следующего года, выяснило РИА Новости.
Шоу артиста T.I. пройдет на концертной площадке "ВТБ Арена" 6 февраля. Как выяснило РИА Новости, стартовая цена на билеты составляет 4,5 тысячи рублей - это места на дальних трибунах. Билеты на трибуны поближе обойдутся от пяти до 15 тысяч рублей. Также доступны билеты на танцпол стоимостью шесть тысяч рублей и в фан-зону - за восемь тысяч рублей.
Изначально проведение московского концерта было запланировано на площадке "МТС Live Холл". Стартовая цена на билеты составляла шесть тысяч рублей за проход на танцпол. Чтобы попасть в фан-зону, зрителям пришлось бы заплатить восемь тысяч рублей. Билеты на балконах стоили от 12 до 25 тысяч рублей, а в лаунж-зону - от 18 до 27 тысяч рублей. Стоимость на места в премиум-зонах за столиками варьировались от 30 до 35 тысяч рублей.
"Площадка поменялась. Но концерт должен состояться", - уточнила в беседе с РИА Новости представитель "МТС Live Холла".
Кроме того, T.I. даст концерт во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге 8 февраля. В северной столице самый дешевый билет на танцпол обойдется в четыре тысячи рублей. Места на трибунах стоят от четырех до 15 тысяч рублей, а в ложах - от 20 до 25 тысяч.
Исполнитель T.I. является трехкратным обладателем музыкальной премии Grammy, автором хитов What You Know и Whatever You Like. Также артист известен по совместным работам с Рианной и Джастином Тимберлейком. Его первый альбом Trap Muzik, выпущенный в 2003 году, стал первым в истории успешным трэп-альбомом. В качестве продюсера T.I. открыл имена таких артистов, как Meek Mill и Travis Scott.
