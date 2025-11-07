Россияне не обращались в консульство во Вьетнаме после тайфуна "Калмаэги"

БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Граждане России, находящиеся в курортном городе Нячанг в центральном Вьетнаме, который входит в консульский округ генерального консульства РФ в городе Хошимине, не обращались в консульское учреждение в связи с тайфуном "Калмаэги", сообщили РИА Новости в генконсульстве.

"Мы в постоянном контакте с основными туроператорами. Они нам сообщают, что тех туристов, которым нужно было улетать домой, вывезли с островов в районе города Нячанг еще до прихода тайфуна. Паромные переправы, соединяющие острова с материком, вечером в четверг и ночью, во время тайфуна, не работали. На островах еще остаются россияне, но от них не поступало обращений ни к нам, ни к основным туроператорам", - сообщили собеседники агентства.