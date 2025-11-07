Россияне не обращались в консульство во Вьетнаме после тайфуна "Калмаэги"

БАНГКОК, 7 ноя – РИА Новости. Граждане России, находящиеся в курортном городе Нячанг в центральном Вьетнаме, который входит в консульский округ генерального консульства РФ в городе Хошимине, не обращались в консульское учреждение в связи с тайфуном "Калмаэги", сообщили РИА Новости в генконсульстве.
"Обращений от российских граждан, находящихся в Нячанге и на островах вблизи этого города, к нам не поступало", - сообщили агентству в генконсульстве.
Российские дипломаты сообщили также, что находятся в постоянном контакте с основными туроператорами, направляющими российских туристов в Нячанг и принимающими там россиян.
"Мы в постоянном контакте с основными туроператорами. Они нам сообщают, что тех туристов, которым нужно было улетать домой, вывезли с островов в районе города Нячанг еще до прихода тайфуна. Паромные переправы, соединяющие острова с материком, вечером в четверг и ночью, во время тайфуна, не работали. На островах еще остаются россияне, но от них не поступало обращений ни к нам, ни к основным туроператорам", - сообщили собеседники агентства.
Ранее сообщалось, что провинция Кханьхоа, столицей которой является курортный Нячанг, оказалась на периферии тайфуна, однако испытала сильные ветры со скоростью более 100 километров в час.
По сообщениям государственных СМИ Вьетнама, основной удар тайфуна пришелся на провинции Даклак, Зялай и Куангнгай в центре страны. На утро пятницы сообщается, что в провинциях Даклак и Зялай погибли 5 человек и получили травмы 4 человека, а в провинции Куангнгай ранены 3 человека и 4 человека пропали без вести.
К утру пятницы тайфун ослаб и превратился в область низкого давления, которая переместилась в сторону южных провинций соседнего с Вьетнамом Лаоса.
Telegram-канал "Погода в Нячанге" утром в пятницу опубликовал видео с пляжа курортного города по состоянию на утро этого дня. На видео – ясная погода и спокойное море.