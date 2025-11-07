"Серьезная напряженность". В Киеве сообщили о конфликте Зеленского с ЕС

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Доклад Европейской комиссии по выполнению Украиной условий вступления в Евросоюз демонстрирует серьезные разногласия в отношениях ЕС и киевского режима, пишет издание Страна.ua.

"Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. В документе сказано о "растущем давлении со стороны государственных институтов" на антикоррупционные госструктуры и общественные организации, в частности через уголовные расследования", — говорится в материале.

"Накал борьбы между Банковой с одной стороны и антикоррупционными структурами и поддерживающими их грантовыми организациями с другой не ослабевает. <…> в политических кругах считают практически неизбежной новую схватку между офисом Зеленского и антикоррупционными структурами", — уточняется в статье.

Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.