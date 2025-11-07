"Серьезная напряженность". В Киеве сообщили о конфликте Зеленского с ЕС

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Доклад Европейской комиссии по выполнению Украиной условий вступления в Евросоюз демонстрирует серьезные разногласия в отношениях ЕС и киевского режима, пишет издание Страна.ua.
"Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. В документе сказано о "растущем давлении со стороны государственных институтов" на антикоррупционные госструктуры и общественные организации, в частности через уголовные расследования", — говорится в материале.
Издание отмечает, что причиной разногласий стала попытка Владимира Зеленского урезать полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), продемонстрировавшая разное отношение к роли антикоррупционных структур на Украине между окружением главы киевского режима и Европейским союзом. Начавшийся конфликт только продолжает усиливаться и новые столкновения кажутся неизбежными, подчеркивается в тексте.
"Накал борьбы между Банковой с одной стороны и антикоррупционными структурами и поддерживающими их грантовыми организациями с другой не ослабевает. <…> в политических кругах считают практически неизбежной новую схватку между офисом Зеленского и антикоррупционными структурами", — уточняется в статье.
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Депутат Рады рассказал об устранении Зеленского
Вчера, 03:10