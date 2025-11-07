Рейтинг@Mail.ru
"Серьезная напряженность". В Киеве сообщили о конфликте Зеленского с ЕС - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 07.11.2025 (обновлено: 13:17 07.11.2025)
https://ria.ru/20251107/konflikt-2053424711.html
"Серьезная напряженность". В Киеве сообщили о конфликте Зеленского с ЕС
"Серьезная напряженность". В Киеве сообщили о конфликте Зеленского с ЕС - РИА Новости, 07.11.2025
"Серьезная напряженность". В Киеве сообщили о конфликте Зеленского с ЕС
Доклад Европейской комиссии по выполнению Украиной условий вступления в Евросоюз демонстрирует серьезные разногласия в отношениях ЕС и киевского режима, пишет... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:09:00+03:00
2025-11-07T13:17:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251107/plan-2053350177.html
https://ria.ru/20251107/zelenskiy-2053325392.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10ce4d421646062b9e66c0a045aed4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз
"Серьезная напряженность". В Киеве сообщили о конфликте Зеленского с ЕС

Страна.ua: между Зеленским и ЕК возникла серьезная напряженность

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Доклад Европейской комиссии по выполнению Украиной условий вступления в Евросоюз демонстрирует серьезные разногласия в отношениях ЕС и киевского режима, пишет издание Страна.ua.
"Доклад ЕК показал серьезную напряженность в отношениях с украинскими властями вокруг пункта о борьбе с коррупцией. В документе сказано о "растущем давлении со стороны государственных институтов" на антикоррупционные госструктуры и общественные организации, в частности через уголовные расследования", — говорится в материале.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Уже договорился". В США сообщили о планах бегства Зеленского с Украины
Вчера, 09:37
Издание отмечает, что причиной разногласий стала попытка Владимира Зеленского урезать полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), продемонстрировавшая разное отношение к роли антикоррупционных структур на Украине между окружением главы киевского режима и Европейским союзом. Начавшийся конфликт только продолжает усиливаться и новые столкновения кажутся неизбежными, подчеркивается в тексте.
"Накал борьбы между Банковой с одной стороны и антикоррупционными структурами и поддерживающими их грантовыми организациями с другой не ослабевает. <…> в политических кругах считают практически неизбежной новую схватку между офисом Зеленского и антикоррупционными структурами", — уточняется в статье.
Рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, он 24 июля заявил, что немедленно согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В тот же день он был подписан и Зеленским.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Депутат Рады рассказал об устранении Зеленского
Вчера, 03:10
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала