Компенсацию за стационарный телефон стало проще оформить в Подмосковье

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья упростили сервис для получения компенсации за стационарный телефон, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Теперь система помогает пользователям заполнить заявление, проверяя введенную информацию и подставляя данные из профиля.

"Теперь умный сервис автоматически проверяет право заявителя на получение компенсации. Если ранее назначенная ему выплата не была приостановлена, то на экране появится соответствующее уведомление, и заявителю будет предложено выбрать другую цель обращения", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.

По ее словам, заявителю также сообщат, если сведения о действующем договоре уже были предоставлены.

Услуга по оформлению "Ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений" можно найти в разделе "Гражданам", затем "Поддержка" и "Другое". Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Право на получение этой ежемесячной выплаты имеют несколько категорий граждан. К ним относятся ветераны труда или военной службы, достигшие пенсионного возраста, а также ветераны труда предпенсионного возраста. Помимо этого, на выплату могут претендовать лица, награжденные медалью "За оборону Москвы" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", даже если они не имеют группы инвалидности.