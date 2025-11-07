https://ria.ru/20251107/kompensatsiya-2053394225.html
Компенсацию за стационарный телефон стало проще оформить в Подмосковье
Компенсацию за стационарный телефон стало проще оформить в Подмосковье - РИА Новости, 07.11.2025
Компенсацию за стационарный телефон стало проще оформить в Подмосковье
На портале госуслуг Подмосковья упростили сервис для получения компенсации за стационарный телефон, сообщает пресс-служба министерства государственного... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:50:00+03:00
2025-11-07T11:50:00+03:00
2025-11-07T11:50:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
телефон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597306167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a16f19ddf6db56966f3f8949ae83ae8.jpg
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053296644.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597306167_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0f39909c07af588d4350aa46c2d99961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), телефон
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Телефон
Компенсацию за стационарный телефон стало проще оформить в Подмосковье
Оформление компенсации за стационарный телефон упростили в Московской области
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На портале госуслуг Подмосковья упростили сервис для получения компенсации за стационарный телефон, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Теперь система помогает пользователям заполнить заявление, проверяя введенную информацию и подставляя данные из профиля.
"Теперь умный сервис автоматически проверяет право заявителя на получение компенсации. Если ранее назначенная ему выплата не была приостановлена, то на экране появится соответствующее уведомление, и заявителю будет предложено выбрать другую цель обращения", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник.
По ее словам, заявителю также сообщат, если сведения о действующем договоре уже были предоставлены.
Услуга по оформлению "Ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате услуг местных телефонных соединений" можно найти в разделе "Гражданам", затем "Поддержка" и "Другое". Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.
Право на получение этой ежемесячной выплаты имеют несколько категорий граждан. К ним относятся ветераны труда или военной службы, достигшие пенсионного возраста, а также ветераны труда предпенсионного возраста. Помимо этого, на выплату могут претендовать лица, награжденные медалью "За оборону Москвы" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", даже если они не имеют группы инвалидности.
Заявители должны быть прописанными в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера и быть собственником помещения, где установлен телефон.