https://ria.ru/20251107/koloskov-2053417171.html
Колосков высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" в Кубке России
Колосков высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" в Кубке России - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Колосков высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" в Кубке России
Игроки московского футбольного клуба "Спартак" с первых минут доказывали, что пришли выигрывать матч с "Локомотивом", заявил РИА Новости почетный президент... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T12:48:00+03:00
2025-11-07T12:48:00+03:00
2025-11-07T12:48:00+03:00
футбол
спорт
вячеслав колосков
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996168428_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_dd5a0edde8079f1c018c70b0d7f0a11a.jpg
/20251106/futbol-2053300311.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996168428_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_6527b0b751e2bc54397c5d91285b0937.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вячеслав колосков, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Вячеслав Колосков, Российский футбольный союз (РФС)
Колосков высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" в Кубке России
Колосков: "Спартак" в матче с "Локомотивом" доказывал, что вышел выигрывать