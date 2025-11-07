Колосков высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" в Кубке России

«

"Я бы не сказал, что "Спартак" разгромил "Локомотив" во вчерашнем матче. Конечно, сыграли с преимуществом. И счет хороший. Но не всю игру доминировал "Спартак". Бывали моменты, когда "Локомотив" неплохо играл. Но "Спартак" вышел своим сильнейшим составом и был настроен на эту игру с самого начала лучше, чем "Локомотив". Они с первых минут хотели доказать, что пришли выигрывать этот матч. Плюс у них состав более мастеровитый, чем у "Локомотива", - сказал Колосков.