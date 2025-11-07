Рейтинг@Mail.ru
Колосков высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" в Кубке России
Футбол
 
12:48 07.11.2025
Колосков высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" в Кубке России
Колосков высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" в Кубке России
Игроки московского футбольного клуба "Спартак" с первых минут доказывали, что пришли выигрывать матч с "Локомотивом", заявил РИА Новости почетный президент... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T12:48:00+03:00
2025-11-07T12:48:00+03:00
2025
Новости
спорт, вячеслав колосков, российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Спорт, Вячеслав Колосков, Российский футбольный союз (РФС)
Колосков высказался о победе "Спартака" над "Локомотивом" в Кубке России

Колосков: "Спартак" в матче с "Локомотивом" доказывал, что вышел выигрывать

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" с первых минут доказывали, что пришли выигрывать матч с "Локомотивом", заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
"Спартак" в четверг обыграл "Локомотив" со счетом 3:1 в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России.
«
"Я бы не сказал, что "Спартак" разгромил "Локомотив" во вчерашнем матче. Конечно, сыграли с преимуществом. И счет хороший. Но не всю игру доминировал "Спартак". Бывали моменты, когда "Локомотив" неплохо играл. Но "Спартак" вышел своим сильнейшим составом и был настроен на эту игру с самого начала лучше, чем "Локомотив". Они с первых минут хотели доказать, что пришли выигрывать этот матч. Плюс у них состав более мастеровитый, чем у "Локомотива", - сказал Колосков.
Ответный матч между командами пройдет на стадионе "Локомотива" 26 ноября в 20:30 мск.
Ливай Гарсия - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Спартак" обыграл "Локомотив" в первом матче четвертьфинала Кубка России
6 ноября, 21:39
 
Футбол
 
