Аргентинский гонщик продлил контракт с "Альпин" на сезон-2026
Аргентинский гонщик продлил контракт с "Альпин" на сезон-2026 - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Аргентинский гонщик продлил контракт с "Альпин" на сезон-2026
Аргентинский гонщик Франко Колапинто продлил контракт с "Альпин" на сезон-2026, сообщается на сайте команды "Формулы-1". РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025-11-07T17:42:00+03:00
2025-11-07T17:42:00+03:00
2025-11-07T19:23:00+03:00
формула-1
спорт
авто
Новости
ru-RU
спорт, авто
Аргентинский гонщик продлил контракт с "Альпин" на сезон-2026
Команда "Формулы-1" "Альпин" продлила контракт с Колапинто на сезон 2026 года
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Аргентинский гонщик Франко Колапинто продлил контракт с "Альпин" на сезон-2026, сообщается на сайте команды "Формулы-1".
Колапинто в 2026 году вновь будет выступать вместе с французом Пьером Гасли, который недавно подписал долгосрочный контракт с командой.
«
"Я следил за прогрессом Франко на протяжении всего его участия в "Формуле-1" и всегда считал, что у него есть все необходимые качества и потенциал, чтобы стать топ-гонщиком, способным расти вместе с командой. Наше решение продолжить сотрудничество в 2026 году - четкое свидетельство нашей приверженности и решительной поддержки Франко в его развитии как гонщика", - сказал руководитель команды Флавио Бриаторе.
Колапинто 22 года. В текущем сезоне аргентинец выступил на 14 этапах чемпионата и не смог заработать очки. В сезоне-2024 он выступал за "Уильямс".