Рейтинг@Mail.ru
День бухгалтера 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/kogda-otmechayut-den-bukhgaltera-2025-2053512695.html
День бухгалтера-2025: праздник профессионалов учета и финансов
День бухгалтера 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
День бухгалтера-2025: праздник профессионалов учета и финансов
День бухгалтера — профессиональный праздник специалистов, чья скрупулезная работа с цифрами обеспечивает финансовую стабильность и благополучие предприятий,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:34:00+03:00
2025-11-07T17:34:00+03:00
праздники
министерство финансов рф (минфин россии)
бухгалтер
бухгалтерия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936476035_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_1b35fd6ee0fa7c530dacd42b17de96d0.jpg
https://ria.ru/20250730/edinyj-nalogovyj-schet-2032454871.html
https://ria.ru/20250316/shtraf-1886730219.html
https://ria.ru/20250312/nalogi-1758310975.html
https://ria.ru/20250729/rubl-1884313690.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936476035_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_521c201d21d5f67822a939f9622a1219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
праздники, министерство финансов рф (минфин россии), бухгалтер, бухгалтерия
Праздники, Министерство финансов РФ (Минфин России), бухгалтер, бухгалтерия

День бухгалтера-2025: праздник профессионалов учета и финансов

© iStock.com / AndreyPopovДень бухгалтера
День бухгалтера - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / AndreyPopov
День бухгалтера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Оглавление
День бухгалтера — профессиональный праздник специалистов, чья скрупулезная работа с цифрами обеспечивает финансовую стабильность и благополучие предприятий, компаний, организаций. Какого числа отмечается День бухгалтера в России и мире, история и традиции празднования, когда будет в 2025 году: даты в разных регионах — в материале РИА Новости.

День бухгалтера

В мире финансов, отчетов, дебетов и кредитов есть особая категория специалистов — бухгалтеры. Они разбираются в налоговом, трудовом и гражданском законодательстве, владеют компьютерными программами, понимают принципы экономического анализа и финансового планирования.
© iStock.com / Volha RahalskayaБухгалтер во время работы
Бухгалтер во время работы - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© iStock.com / Volha Rahalskaya
Бухгалтер во время работы

Когда отмечают

Профессиональный праздник День бухгалтера в России на государственном уровне не закреплен. Законодательные инициативы по установлению единой даты празднования не раз выдвигались профессиональными сообществами. Впервые установить праздник предложил в 2000 году II Всероссийский съезд бухгалтеров и аудиторов.
Союз бухгалтеров в 2014 году направил в Минфин прошение с указанием потенциальных дат, связанных с профессией бухгалтера. А в 2021-м бизнес-омбудсмен Борис Титов снова направил аналогичное обращение в Минфин.
Налоговый счет - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Один для всех: что такое единый налоговый счет и как его использовать
30 июля, 19:42
Сами бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник 21 ноября. Эту дату выбрали не случайно — 21 ноября 1996 года президент Борис Ельцин подписал первый закон о бухгалтерском учете № 129-ФЗ.
Некоторые организации отмечают День бухгалтера на неделю позже — 28 ноября — в день опубликования закона.
Регионы страны устанавливают свои даты Дня бухгалтера.

День бухгалтера в Москве

В столице бухгалтеры отмечают профессиональный праздник 16 ноября. Эта дата была выбрана по инициативе журнала "Московский бухгалтер".

День петербургского бухгалтера

Бухгалтеры Санкт-Петербурга отмечают профессиональный праздник 15 ноября.

День бухгалтера в регионах

В разных субъектах Российской Федерации существуют свои даты Дня бухгалтера:

Край/область/республика

Дата празднования Дня бухгалтера

Волгоградская область

1 ноября

Красноярский край

12 ноября

Краснодарский край

Первое воскресенье декабря, в 2025 году — 7 декабря

Пермский край

19 ноября

Татарстан

Последняя пятница ноября, в 2025 году — 28 ноября

Международный день бухгалтера

Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) празднуют в разных странах 10 ноября. Эта дата связана с публикацией в 1494 году трудов итальянского ученого и математика Луки Пачоли — "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций", где были заложены основы современного бухгалтерского учета.
Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Штраф за несвоевременную сдачу отчетности: как избежать, советы экспертов
16 марта, 16:35

История праздника

Первые счетоводы появились в древних цивилизациях Месопотамии, Египта и Вавилона, где на глиняных табличках они фиксировали доходы и расходы. Со временем подход к учету совершенствовался, но настоящая революция произошла, когда итальянец Лука Пачоли описал принцип двойной записи — основной метод современной бухгалтерии.
В России профессия получила развитие при Петре I, который считал бухгалтерию важнейшим инструментом контроля финансов. В 1710 году император ввел в государственных учреждениях должность бухгалтера, а в 1722 году издал указ об обязательном ведении приходно-расходных книг для государственных учреждений и частных предприятий.
В советские годы бухгалтеры стали ключевыми фигурами плановой экономики. После перехода России к рыночным отношениям роль специалистов возросла — бухгалтеры начали работать с новыми формами отчетности, осваивать международные стандарты и отслеживать изменения в налоговом законодательстве.
Косвенные налоги - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Косвенные налоги: что это такое, виды и особенности уплаты
12 марта, 15:56

Традиции и практики празднования

День бухгалтера — возможность отметить их вклад в экономическое благополучие страны. Он подчеркивает престиж и значимость профессии, без которой невозможно представить современный деловой мир — ни одно предприятие не может функционировать без бухгалтерии.
С профессиональным праздником поздравляют не только специалистов по бухучету, но и тех, кто имеет отношение к финансовой отчетности: студентов и преподавателей профильных вузов.
В компаниях традиционно проводятся корпоративные мероприятия, на которых чествуют специалистов финансовых отделов, вручают грамоты и благодарности.
Популярными стали конкурсы "Лучший бухгалтер года", победители которых получают почетные звания и ценные призы.
В профессиональной среде организуют торжественные конференции и семинары, где обсуждаются актуальные вопросы бухгалтерского учета и отмечаются достижения представителей профессии.
© Fotolia / Bacho FotoПапка с документами
Папка с документами - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Fotolia / Bacho Foto
Папка с документами

Интересные факты

  • В русский язык термин пришел из немецкого. "Bücherhalter" — означает "держатель книг", от него и образовалось понятие "бухгалтер" — профессия, связанная с ведением финансовых отчетов.
  • В Древней Месопотамии около 7 000 лет назад счетоводы вели учет зерна и скота. Каждый вид товаров обозначался глиняными жетонами разной геометрической формы: треугольники — для коров, овальные — для овец, квадратные — для зерна.
  • Первоначально бухгалтерия была исключительно мужской профессией. В России женщины получили доступ к бухгалтерской деятельности только в начале XX века. Первой женщиной, получившей диплом бухгалтера, стала англичанка Мэри Харрис Смит, а сегодня представительницы прекрасного пола составляют более 90% всех работающих бухгалтеров.
  • В Японии их называют "душой фирмы". Именно бухгалтера первыми видят, что компании требуется корректировка работы и могут спасти ситуацию.
  • Такие звезды рока как Мик Джаггер из The Rolling Stones и Роберт Плант из Led Zeppelin начинали карьеру в области бухгалтерского учета до того, как стать знаменитыми.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты
29 июля, 17:01
 
ПраздникиМинистерство финансов РФ (Минфин России)бухгалтербухгалтерия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала