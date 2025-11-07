День бухгалтера-2025: праздник профессионалов учета и финансов

День бухгалтера — профессиональный праздник специалистов, чья скрупулезная работа с цифрами обеспечивает финансовую стабильность и благополучие предприятий, компаний, организаций. Какого числа отмечается День бухгалтера в России и мире, история и традиции празднования, когда будет в 2025 году: даты в разных регионах — в материале РИА Новости.
День бухгалтера
В мире финансов, отчетов, дебетов и кредитов есть особая категория специалистов — бухгалтеры. Они разбираются в налоговом, трудовом и гражданском законодательстве, владеют компьютерными программами, понимают принципы экономического анализа и финансового планирования.
Когда отмечают
Профессиональный праздник День бухгалтера в России на государственном уровне не закреплен. Законодательные инициативы по установлению единой даты празднования не раз выдвигались профессиональными сообществами. Впервые установить праздник предложил в 2000 году II Всероссийский съезд бухгалтеров и аудиторов.
Союз бухгалтеров в 2014 году направил в Минфин прошение с указанием потенциальных дат, связанных с профессией бухгалтера. А в 2021-м бизнес-омбудсмен Борис Титов снова направил аналогичное обращение в Минфин.
Сами бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник 21 ноября. Эту дату выбрали не случайно — 21 ноября 1996 года президент Борис Ельцин подписал первый закон о бухгалтерском учете № 129-ФЗ.
Некоторые организации отмечают День бухгалтера на неделю позже — 28 ноября — в день опубликования закона.
Регионы страны устанавливают свои даты Дня бухгалтера.
День бухгалтера в Москве
В столице бухгалтеры отмечают профессиональный праздник 16 ноября. Эта дата была выбрана по инициативе журнала "Московский бухгалтер".
День петербургского бухгалтера
Бухгалтеры Санкт-Петербурга отмечают профессиональный праздник 15 ноября.
День бухгалтера в регионах
В разных субъектах Российской Федерации существуют свои даты Дня бухгалтера:
Край/область/республика
Дата празднования Дня бухгалтера
Волгоградская область
1 ноября
Красноярский край
12 ноября
Краснодарский край
Первое воскресенье декабря, в 2025 году — 7 декабря
Пермский край
19 ноября
Татарстан
Последняя пятница ноября, в 2025 году — 28 ноября
Международный день бухгалтера
Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) празднуют в разных странах 10 ноября. Эта дата связана с публикацией в 1494 году трудов итальянского ученого и математика Луки Пачоли — "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций", где были заложены основы современного бухгалтерского учета.
История праздника
Первые счетоводы появились в древних цивилизациях Месопотамии, Египта и Вавилона, где на глиняных табличках они фиксировали доходы и расходы. Со временем подход к учету совершенствовался, но настоящая революция произошла, когда итальянец Лука Пачоли описал принцип двойной записи — основной метод современной бухгалтерии.
В России профессия получила развитие при Петре I, который считал бухгалтерию важнейшим инструментом контроля финансов. В 1710 году император ввел в государственных учреждениях должность бухгалтера, а в 1722 году издал указ об обязательном ведении приходно-расходных книг для государственных учреждений и частных предприятий.
В советские годы бухгалтеры стали ключевыми фигурами плановой экономики. После перехода России к рыночным отношениям роль специалистов возросла — бухгалтеры начали работать с новыми формами отчетности, осваивать международные стандарты и отслеживать изменения в налоговом законодательстве.
Традиции и практики празднования
День бухгалтера — возможность отметить их вклад в экономическое благополучие страны. Он подчеркивает престиж и значимость профессии, без которой невозможно представить современный деловой мир — ни одно предприятие не может функционировать без бухгалтерии.
С профессиональным праздником поздравляют не только специалистов по бухучету, но и тех, кто имеет отношение к финансовой отчетности: студентов и преподавателей профильных вузов.
В компаниях традиционно проводятся корпоративные мероприятия, на которых чествуют специалистов финансовых отделов, вручают грамоты и благодарности.
Популярными стали конкурсы "Лучший бухгалтер года", победители которых получают почетные звания и ценные призы.
В профессиональной среде организуют торжественные конференции и семинары, где обсуждаются актуальные вопросы бухгалтерского учета и отмечаются достижения представителей профессии.
Интересные факты
- В русский язык термин пришел из немецкого. "Bücherhalter" — означает "держатель книг", от него и образовалось понятие "бухгалтер" — профессия, связанная с ведением финансовых отчетов.
- В Древней Месопотамии около 7 000 лет назад счетоводы вели учет зерна и скота. Каждый вид товаров обозначался глиняными жетонами разной геометрической формы: треугольники — для коров, овальные — для овец, квадратные — для зерна.
- Первоначально бухгалтерия была исключительно мужской профессией. В России женщины получили доступ к бухгалтерской деятельности только в начале XX века. Первой женщиной, получившей диплом бухгалтера, стала англичанка Мэри Харрис Смит, а сегодня представительницы прекрасного пола составляют более 90% всех работающих бухгалтеров.
- В Японии их называют "душой фирмы". Именно бухгалтера первыми видят, что компании требуется корректировка работы и могут спасти ситуацию.
- Такие звезды рока как Мик Джаггер из The Rolling Stones и Роберт Плант из Led Zeppelin начинали карьеру в области бухгалтерского учета до того, как стать знаменитыми.