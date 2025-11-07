Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали меньше покупать американо осенью, показало исследование - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/kofe-2053332519.html
Россияне стали меньше покупать американо осенью, показало исследование
Россияне стали меньше покупать американо осенью, показало исследование - РИА Новости, 07.11.2025
Россияне стали меньше покупать американо осенью, показало исследование
Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года, спрос на напиток снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T05:24:00+03:00
2025-11-07T05:24:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103211/64/1032116488_0:53:1094:668_1920x0_80_0_0_9211b9acf323b77345b5fbf813e66e60.jpg
https://ria.ru/20251013/kofe-2047871189.html
https://ria.ru/20251005/postavki-2046458437.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103211/64/1032116488_65:0:1028:722_1920x0_80_0_0_ad856dff2b6923c7eb3e4216feab320c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Россияне стали меньше покупать американо осенью, показало исследование

"Контур.Маркет": спрос на американо среди россиян снизился на 20%

© Flickr / Kaleb FulghamКофе американо
Кофе американо - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Flickr / Kaleb Fulgham
Кофе американо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россияне стали меньше покупать американо осенью 2025 года, спрос на напиток снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом его стоимость увеличилась на 16%, следует из анализа 10,3 миллиона чеков сервисом "Контур.Маркет", результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, россияне стали меньше покупать капучино и латте - спрос на напитки снизился на 18%. А вот цена на капучино увеличилась чуть больше: рост составил 9% против 8% у латте. Раф и эспрессо показали схожую одинаковую динамику спроса: снижение в обеих категориях напитка составило 17%. Вместе с тем, стоимость рафа показала меньший рост - всего 5%, тогда как эспрессо подорожал на 17%.
Растворимый кофе - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Цена растворимого кофе в России превысила четыре тысячи рублей за килограмм
13 октября, 04:10
Средняя цена по России на американо осенью текущего года составила 283 рубля, капучино - 332 рубля, латте - 331 рубль, подсчитали в "Контур.Маркете". Раф стоит в районе 354 рублей, эспрессо - 298 рублей.
Еще двумя напитками, которые стали меньше пить россияне, стали глинтвейн и грог (горячий алкогольный напиток с добавлением рома) - спрос на них снизился на 25% и 31% соответственно. Цена за 0,5 литра глинтвейна увеличилась всего на 2%, а вот грог за тот же объем подорожал сильнее - на 17%.
Цена за 0,5 литра глинтвейна достигла 567 рублей, грога - 759 рублей.
"Нельзя исключить, что помимо фактора погоды потребительские предпочтения меняются в целом, например, кто-то отказывается от кофе и глинтвейна в пользу травяных чаев или натурального морса - менее калорийно и для здоровья полезнее. Также не исключен и фактор конкуренции - когда кофе-пойнты буквально на каждом шагу, может просто наступить пресыщение", - прокомментировали результаты в "Контур.Маркете".
Обжаренные кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Министр торговли Индонезии рассказал о росте поставок кофе в Россию
5 октября, 08:33
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала