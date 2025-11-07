Княжевская: в Троицке согласована граддокументация для строительства дома

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Троицке внесли изменения в правила землепользования и застройки в отношении участка площадью 0,79 гектара для строительства дома по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская.

В сообщении уточняется, что новостройку возведут между улицами Спортивной, владения 6–8, и Пионерской, владение 7. Жилая площадь дома составит 17 тысяч квадратных метров.

"На первом этаже разместят просторный лифтовой холл и места для хранения средств индивидуальной мобильности жителей", – уточнила Юлиана Княжевская.