https://ria.ru/20251107/knyazhevskaya-2053350919.html
Княжевская: в Троицке согласована граддокументация для строительства дома
Княжевская: в Троицке согласована граддокументация для строительства дома - РИА Новости, 07.11.2025
Княжевская: в Троицке согласована граддокументация для строительства дома
В Троицке внесли изменения в правила землепользования и застройки в отношении участка площадью 0,79 гектара для строительства дома по программе реновации,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:40:00+03:00
2025-11-07T09:40:00+03:00
2025-11-07T09:40:00+03:00
юлиана княжевская
москомархитектура
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044369477_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1b92d7b1e69ef0af3fde0d2a673115f4.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044369477_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4336c8fce18a3e37863b75ab03aead79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Троицке согласована граддокументация для строительства дома
Княжевская: в Троицке одобрена документация для строительства дома по реновации
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Троицке внесли изменения в правила землепользования и застройки в отношении участка площадью 0,79 гектара для строительства дома по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжеская.
В сообщении уточняется, что новостройку возведут между улицами Спортивной, владения 6–8, и Пионерской, владение 7. Жилая площадь дома составит 17 тысяч квадратных метров.
"На первом этаже разместят просторный лифтовой холл и места для хранения средств индивидуальной мобильности жителей", – уточнила Юлиана Княжевская.
На прилегающей территории проведут благоустройство по городским стандартам, добавляется в пресс-релизе.