На Ямале работают классы для выбора профессии школьниками в будущем

САЛЕХАРД, 7 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа участвуют в программе профессиональной ориентации прямо в школах, для этого в регионе сформированы классы с различными направлениями подготовки, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

"Больше 10 тысяч ямальских ребят уже в школе определяют свой профессиональный путь. Для этого сформировали классы с самыми разными направлениями подготовки по всему округу, привлекли профильные корпорации и ведущие вузы страны. Работаем на нужды региональной экономики вместе с "Газпромом", Новатэком, "Роснефтью", "Лукойлом", "Сибуром" и другими компаниями", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, также на Ямале развиваются медицинские, педагогические и агротехнологические классы, куда привлечены федеральные университеты и местные предприятия. Впервые в регионе в этом году появился туристический класс, нацеленный на подготовку кадров для нового крупного комплекса на Полярном Урале.