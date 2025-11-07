https://ria.ru/20251107/klassy-2053464201.html
На Ямале работают классы для выбора профессии школьниками в будущем
Более 10 тысяч учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа участвуют в программе профессиональной ориентации прямо в школах, для этого в регионе сформированы... РИА Новости, 07.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
САЛЕХАРД, 7 ноя – РИА Новости. Более 10 тысяч учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа участвуют в программе профессиональной ориентации прямо в школах, для этого в регионе сформированы классы с различными направлениями подготовки, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
"Больше 10 тысяч ямальских ребят уже в школе определяют свой профессиональный путь. Для этого сформировали классы с самыми разными направлениями подготовки по всему округу, привлекли профильные корпорации и ведущие вузы страны. Работаем на нужды региональной экономики вместе с "Газпромом", Новатэком, "Роснефтью", "Лукойлом", "Сибуром" и другими компаниями", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, также на Ямале развиваются медицинские, педагогические и агротехнологические классы, куда привлечены федеральные университеты и местные предприятия. Впервые в регионе в этом году появился туристический класс, нацеленный на подготовку кадров для нового крупного комплекса на Полярном Урале.
В школах региона, по данным пресс-службы регионального правительства, также действуют классы при поддержке госкорпораций и компаний, таких как "Роскосмос", "Россети", "РЖД". Их деятельность отражает национальные приоритеты технологического развития страны. Развито и военно-патриотическое направление – более 6 тысяч юных ямальцев обучаются в 191 кадетском классе.