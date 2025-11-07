Актер фильма "Цирк" Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в Москве

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Советско-американский актер и поэт Джеймс Паттерсон, известный по роли ребенка в комедии Григория Александрова "Цирк", завещал похоронить его рядом с родными в Москве, сообщила РИА Новости близкий друг Паттерсона Эми Баллард.

Паттерсон родился в Москве в 1933 году в семье приехавшего в СССР афроамериканца Ллойда Паттерсона и художницы Веры Араловой. Всесоюзную известность он обрел в 1936 году, когда снялся в знаменитом фильме "Цирк". Последние 30 лет Паттерсон жил в США . Он скончался в Вашингтоне в мае 2025 года на 92-м году жизни.

"Мистер Паттерсон хотел, чтобы его похоронили в Москве рядом с родными", - сказала Баллард.

Она отметила, что дата погребения пока не определена, а организационными вопросами занимается дальняя родственница Паттерсона.

По ее словам, Паттерсон хотел быть похороненным в семейной могиле на Армянском кладбище в Москве рядом с мамой и братьями – Ллойдом и Томом. Она добавила, что его отец скончался в марте 1942 года в Комсомольске-на Амуре в результате последствий контузии, полученной в начале войны.