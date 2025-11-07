https://ria.ru/20251107/kino-2053571141.html
Актер фильма "Цирк" Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в Москве
Актер фильма "Цирк" Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в Москве - РИА Новости, 07.11.2025
Актер фильма "Цирк" Джеймс Паттерсон завещал похоронить его в Москве
Советско-американский актер и поэт Джеймс Паттерсон, известный по роли ребенка в комедии Григория Александрова "Цирк", завещал похоронить его рядом с родными в... РИА Новости, 07.11.2025
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Советско-американский актер и поэт Джеймс Паттерсон, известный по роли ребенка в комедии Григория Александрова "Цирк", завещал похоронить его рядом с родными в Москве, сообщила РИА Новости близкий друг Паттерсона Эми Баллард.
Паттерсон родился в Москве
в 1933 году в семье приехавшего в СССР
афроамериканца Ллойда Паттерсона и художницы Веры Араловой. Всесоюзную известность он обрел в 1936 году, когда снялся в знаменитом фильме "Цирк". Последние 30 лет Паттерсон жил в США
. Он скончался в Вашингтоне в мае 2025 года на 92-м году жизни.
"Мистер Паттерсон хотел, чтобы его похоронили в Москве рядом с родными", - сказала Баллард.
Она отметила, что дата погребения пока не определена, а организационными вопросами занимается дальняя родственница Паттерсона.
По ее словам, Паттерсон хотел быть похороненным в семейной могиле на Армянском кладбище в Москве рядом с мамой и братьями – Ллойдом и Томом. Она добавила, что его отец скончался в марте 1942 года в Комсомольске-на Амуре в результате последствий контузии, полученной в начале войны.
Фильм "Цирк" так и остался единственным в биографии Паттерсона. Несмотря на колоссальный успех, кино он предпочел море и стал подводником, а затем начал писать стихи и вступил в Союз писателей СССР. Паттерсон издал несколько сборников стихов в СССР и США.