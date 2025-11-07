Умер новозеландский режиссер Ли Тамахори

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Известный новозеландский режиссер, участвовавший в съемках сериала "Клан Сопрано", Ли Тамахори скончался в возрасте 75 лет после борьбы с болезнью Паркинсона, сообщает новозеландский телеканал 1News со ссылкой на заявление семьи.
"Тамахори мирно скончался у себя дома в окружении близких родственников в возрасте 75 лет", - говорится в сообщении.
Режиссер родился в 1950 году и начал свою карьеру в качестве коммерческого художника и фотографа. Режиссерским дебютом Тамахори стал полнометражный фильм "Когда-то были воинами" (1994), который завоевал международное признание. До сих пор он остается четвертым самым коммерчески успешным фильмом в Новой Зеландии.
Как сообщает портал, Тамахори снял несколько блокбастеров, в том числе фильм о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас" (2002), "На грани" (1997) с Энтони Хопкинсом в главной роли и "Пророк" (2007) с Николасом Кейджем.