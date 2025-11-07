Рейтинг@Mail.ru
Умер новозеландский режиссер Ли Тамахори - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/kino-2053571001.html
Умер новозеландский режиссер Ли Тамахори
Умер новозеландский режиссер Ли Тамахори - РИА Новости, 07.11.2025
Умер новозеландский режиссер Ли Тамахори
Известный новозеландский режиссер, участвовавший в съемках сериала "Клан Сопрано", Ли Тамахори скончался в возрасте 75 лет после борьбы с болезнью Паркинсона,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T22:40:00+03:00
2025-11-07T22:40:00+03:00
новая зеландия
джеймс бонд
энтони хопкинс
николас кейдж
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053570445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d49e8656d15fe21a3a487cf2f411956.jpg
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053570445_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_87eb9adb0dfef3e118c557979d299a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая зеландия, джеймс бонд, энтони хопкинс, николас кейдж, в мире
Новая Зеландия, Джеймс Бонд, Энтони Хопкинс, Николас Кейдж, В мире
Умер новозеландский режиссер Ли Тамахори

Умер участвовавший в съемках "Клана Сопрано" режиссер Ли Тамахори

© Joel C RyanРежиссер Ли Тамахори
Режиссер Ли Тамахори - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Joel C Ryan
Режиссер Ли Тамахори. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Известный новозеландский режиссер, участвовавший в съемках сериала "Клан Сопрано", Ли Тамахори скончался в возрасте 75 лет после борьбы с болезнью Паркинсона, сообщает новозеландский телеканал 1News со ссылкой на заявление семьи.
"Тамахори мирно скончался у себя дома в окружении близких родственников в возрасте 75 лет", - говорится в сообщении.
Режиссер родился в 1950 году и начал свою карьеру в качестве коммерческого художника и фотографа. Режиссерским дебютом Тамахори стал полнометражный фильм "Когда-то были воинами" (1994), который завоевал международное признание. До сих пор он остается четвертым самым коммерчески успешным фильмом в Новой Зеландии.
Как сообщает портал, Тамахори снял несколько блокбастеров, в том числе фильм о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас" (2002), "На грани" (1997) с Энтони Хопкинсом в главной роли и "Пророк" (2007) с Николасом Кейджем.
 
Новая ЗеландияДжеймс БондЭнтони ХопкинсНиколас КейджВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала