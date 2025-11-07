https://ria.ru/20251107/kiev-2053431611.html
Украина пытается оправдать нацистскую символику, заявила Захарова
Украина пытается оправдать нацистскую символику, заявила Захарова - РИА Новости, 07.11.2025
Украина пытается оправдать нацистскую символику, заявила Захарова
Киев уже не скрывает попытки "обелить" нацистскую символику, публикуя ее в том числе на своих официальных государственных ресурсах, а представители... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:27:00+03:00
2025-11-07T13:27:00+03:00
2025-11-07T13:27:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
https://ria.ru/20251105/zelenskiy-2052921657.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Украина пытается оправдать нацистскую символику, заявила Захарова
Захарова: Киев не скрывает попытки обелить нацистскую символику
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Киев уже не скрывает попытки "обелить" нацистскую символику, публикуя ее в том числе на своих официальных государственных ресурсах, а представители "цивилизованного общества" делают вид, что не замечают этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Почему же сейчас идет такая оправдательная волна всего того, что связано с символикой и сутью неонацистского режима? Как будто уже и свастики не свастики, как будто уже и СС-овские шевроны уже не СС-овские шевроны. Пытаются обелить, пытаются списать на ошибки молодости, потому что больше нет сил скрывать это все, этим (нацистской символикой – ред.) киевский режим уже гордится… и посмотрите, как умело определенная часть мирового сообщества, которая считает себя якобы цивилизованными, умудряется не замечать даже этого", - заявила она.
Ранее в украинских СМИ появились кадры, где Владимир Зеленский
награждает боевиков 4-го батальона 4-й бригады нацгвардии Украины
"Рубеж", при этом цифры 44 на их нашивках стилизованы под две молнии гитлеровской СС.