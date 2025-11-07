Рейтинг@Mail.ru
Украина пытается оправдать нацистскую символику, заявила Захарова - РИА Новости, 07.11.2025
13:27 07.11.2025
Украина пытается оправдать нацистскую символику, заявила Захарова
Украина пытается оправдать нацистскую символику, заявила Захарова - РИА Новости, 07.11.2025
Украина пытается оправдать нацистскую символику, заявила Захарова
Киев уже не скрывает попытки "обелить" нацистскую символику, публикуя ее в том числе на своих официальных государственных ресурсах, а представители... РИА Новости, 07.11.2025
в мире, киев, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Украина пытается оправдать нацистскую символику, заявила Захарова

Захарова: Киев не скрывает попытки обелить нацистскую символику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Киев уже не скрывает попытки "обелить" нацистскую символику, публикуя ее в том числе на своих официальных государственных ресурсах, а представители "цивилизованного общества" делают вид, что не замечают этого, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Почему же сейчас идет такая оправдательная волна всего того, что связано с символикой и сутью неонацистского режима? Как будто уже и свастики не свастики, как будто уже и СС-овские шевроны уже не СС-овские шевроны. Пытаются обелить, пытаются списать на ошибки молодости, потому что больше нет сил скрывать это все, этим (нацистской символикой – ред.) киевский режим уже гордится… и посмотрите, как умело определенная часть мирового сообщества, которая считает себя якобы цивилизованными, умудряется не замечать даже этого", - заявила она.
Ранее в украинских СМИ появились кадры, где Владимир Зеленский награждает боевиков 4-го батальона 4-й бригады нацгвардии Украины "Рубеж", при этом цифры 44 на их нашивках стилизованы под две молнии гитлеровской СС.
Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Зеленского сняли за близким общением с боевиками с нацистской символикой
