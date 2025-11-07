https://ria.ru/20251107/kiev-2053360996.html
Задержанный житель Тамбовской области признался в сотрудничестве с Киевом
Задержанный житель Тамбовской области признался в сотрудничестве с Киевом - РИА Новости, 07.11.2025
Задержанный житель Тамбовской области признался в сотрудничестве с Киевом
Передававший Киеву информацию о российских Вооруженных Силах тамбовчанин признался, что "вышел на украинских журналистов" в сентябре 2022 года, следует из видео РИА Новости, 07.11.2025
Задержание жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Силовики задержали жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру, контролируемому военной разведкой, данные о подразделениях, участвующих в СВО.
Задержанный житель Тамбовской области признался в сотрудничестве с Киевом
Житель Тамбовской области признался, что сотрудничал с Киевом с 2022 года