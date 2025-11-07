Рейтинг@Mail.ru
Задержанный житель Тамбовской области признался в сотрудничестве с Киевом - РИА Новости, 07.11.2025
10:14 07.11.2025 (обновлено: 10:20 07.11.2025)
Задержанный житель Тамбовской области признался в сотрудничестве с Киевом
Передававший Киеву информацию о российских Вооруженных Силах тамбовчанин признался, что "вышел на украинских журналистов" в сентябре 2022 года
Задержание жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру данные о бойцах СВО
Силовики задержали жителя Тамбовской области, который передавал украинскому блогеру, контролируемому военной разведкой, данные о подразделениях, участвующих в СВО.
Задержанный житель Тамбовской области признался в сотрудничестве с Киевом

Житель Тамбовской области признался, что сотрудничал с Киевом с 2022 года

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Передававший Киеву информацию о российских Вооруженных Силах тамбовчанин признался, что "вышел на украинских журналистов" в сентябре 2022 года, следует из видео ФСБ​.
"В сентябре 2022 года вышел на украинских журналистов, передавал информацию, которая показывала воинскую часть", - сказал задержанный.
На кадрах также демонстрируется задержание агента.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Тамбовской области завербованного ГУР МО Украины, который передал украинскому блогеру данные об участвующих в спецоперации подразделениях, а также переводил деньги запрещённой в РФ проукраинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по признакам госизмены и финансирования терроризма.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Тамбовской области задержан агент Киева, передавший данные о бойцах СВО
