Юниорская сборная России уступила Белоруссии на Кубке будущего
Юниорская сборная России уступила Белоруссии на Кубке будущего - РИА Новости Спорт, 07.11.2025
Юниорская сборная России уступила Белоруссии на Кубке будущего
Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, проиграла молодежной команде Белоруссии (до 20 лет) в матче Кубка будущего,... РИА Новости Спорт, 07.11.2025
