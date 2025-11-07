Рейтинг@Mail.ru
Юниорская сборная России уступила Белоруссии на Кубке будущего
19:02 07.11.2025
Юниорская сборная России уступила Белоруссии на Кубке будущего
Юниорская сборная России уступила Белоруссии на Кубке будущего
2025
Юниорская сборная России уступила Белоруссии на Кубке будущего

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, проиграла молодежной команде Белоруссии (до 20 лет) в матче Кубка будущего, который проходит в Санкт-Петербурге.
Встреча, которая прошла в пятницу, завершилась поражением россиян со счетом 1:2 (0:0, 1:0, 0:2). В составе сборной России шайбу забросил Андрей Пустовой (27-я минута). У белорусов отличились Александр Яценко (42) и Евгений Авраменко (54).
Позднее в пятницу молодежная сборная России сыграет на турнире против сверстников из Казахстана. Встреча начнется в 18:30 мск.
Игровой момент хоккейного матча на олимпийском турнире в Пхенчхане - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Хоккеист "Трактора": очень нравится в России, СМИ в Канаде говорят неправду
6 ноября, 18:24
 
