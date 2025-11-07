Рейтинг@Mail.ru
Кудрявцев вернулся в московское "Динамо"
Хоккей
 
07.11.2025
Кудрявцев вернулся в московское "Динамо"
Нападающий Павел Кудрявцев вернулся в "Динамо", сообщается в Telegram-канале московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
2025
спорт, павел кудрявцев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Павел Кудрявцев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Игрок ХК "Динамо" Павел Кудрявцев и игрок ХК "Барыс" Никита Михайлис (справа). Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Нападающий Павел Кудрявцев вернулся в "Динамо", сообщается в Telegram-канале московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отмечается, что 28-летний форвард подписал с "бело-голубыми" односторонний контракт сроком до конца сезона.
Кудрявцев выступал за московское "Динамо" с 2022 по 2025 год, а в июне перебрался в "Сочи", но не провел за черноморский клуб ни одного матча и расторг с ним контракт до старта текущего сезона.
Уроженец Ярославля провел в составе "бело-голубых" 198 матчей, набрал 66 очков (34 гола + 32 передачи) при показателе полезности "+12".
