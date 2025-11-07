https://ria.ru/20251107/khokkey-2053381011.html
Кудрявцев вернулся в московское "Динамо"
Кудрявцев вернулся в московское "Динамо"
Кудрявцев вернулся в московское "Динамо"
Нападающий Павел Кудрявцев вернулся в "Динамо", сообщается в Telegram-канале московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
