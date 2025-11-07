Канчельскис прокомментировал решении КДК РФС по Садыгову

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис, комментируя пожизненный запрет бизнесмену Туфану Садыгову заниматься любой связанной с футболом деятельностью, заявил РИА Новости, что жуликов и негодяев нужно дисквалифицировать.
В пятницу глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что организация приняла решение пожизненно запретить Садыгову заниматься любой деятельностью, связанной с футболом. В комитете подчеркнули, что бизнесмен контролировал источники финансирования и осознанно допустил образование существенных задолженностей футбольного клуба "Химки", который 18 июня объявил о приостановлении деятельности. Арбитражный суд Московской области 9 сентября принял решение признать банкротом АНО "Футбольный клуб "Химки" из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.
"Он неправильно себя вел, обманул стольких людей. Таких жуликов и негодяев нужно дисквалифицировать", - сказал Канчельскис.
После завершения сезона-2024/25 "Химки" не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования. В апреле лига вводила внешнее управление в "Химках" из-за долгов клуба, позднее руководство уведомило часть сотрудников о временном приостановлении работы, а президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что клуб ведет переговоры с игроками и тренерами о расторжении трудовых договоров.
В середине декабря 2024 года Садыгов был задержан, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Сначала суд отправил его под домашний арест, вскоре меру пресечения изменили на залог. В июне СМИ сообщили, что Садыгов приобрел за 4 миллиона евро 50% акций "Серик Беледиеспор" и стал председателем совета директоров турецкого клуба.