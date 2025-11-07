На Камчатке за неделю зафиксировали 30 ощутимых землетрясений

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя – РИА Новости. Специалисты зарегистрировали 30 ощутимых подземных толчков на Камчатке в течение недели, 19 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение 29 июля (30 июля по местному времени) MW = 8.8 сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 30 ощутимых афтершоков, 19 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском", - проинформировали в Telegram-канале службы.
По данным ученых, самые сильные сотрясения интенсивностью 5 баллов вызвали события 31 октября магнитудой 5,0 в районе мыса Шипунский и 3 ноября магнитудой 6,3 в районе ГМС Водопадная.
В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске зафиксированы сотрясения интенсивностью 4 балла во время трех сильных событий - 3 ноября магнитудой 6,3 и двух событий в Тихом океане 4 ноября в магнитудой 6,4. Последнее вызвало сотрясения 4 балла и в Елизово, отметили в службе.
"Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции оценивается как экстремально высокий по шкале СОУС'09", - подчеркнули ученые.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные ощущаемые землетрясения произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
