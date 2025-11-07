На Камчатке за неделю зафиксировали 30 ощутимых землетрясений

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя – РИА Новости. Специалисты зарегистрировали 30 ощутимых подземных толчков на Камчатке в течение недели, 19 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН.