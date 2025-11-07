"Это привилегия". Каллас сделала заявление о России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что введение дополнительных визовых ограничений для россиян связано с "инцидентами с БПЛА" в Европе.
В Москве не раз заявляли, что ни одна из европейских стран не привела никаких доказательств причастности России к инцидентам с беспилотниками. Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что все инциденты с БПЛА служат только желанию европейских лидеров раздуть антироссийские настроения и создать повод для увеличения военных бюджетов. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию, подчеркивал, что Россия не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в Евросоюз.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.
На Западе рассказали о шаге Зеленского, разозлившем ЕС
6 ноября, 17:13