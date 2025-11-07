"Это привилегия". Каллас сделала заявление о России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что введение дополнительных визовых ограничений для россиян связано с "инцидентами с БПЛА" в Европе.

ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС — это привилегия, а не данность", — написала она в соцсети X

Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в Евросоюз.

ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.

Как сообщили в четверг в Еврокомиссии , если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.