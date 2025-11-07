В сборной России обозначили, кто остается первым номером команды

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов по-прежнему остается первым номером национальной команды.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В этом сезоне он ни разу не появился на поле, 16 раз оставшись на скамейке запасных.
«
"На сегодняшний день первый номер "ПСЖ" - Люка Шевалье. Матвею нужно просто дождаться своего шанса, который он, как только займет место в воротах, думаю, не упустит!" - сказал Кафанов.
"Сегодня первый номер сборной - Матвей Сафонов", - подчеркнул тренер вратарей сборной России.
Национальная команда в ноябре проведет два домашних товарищеских матча. 12 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра со сборной Перу, 15 ноября подопечные Валерия Карпина в Сочи примут команду Чили.
