В сборной России обозначили, кто остается первым номером команды
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:15 07.11.2025 (обновлено: 19:24 07.11.2025)
В сборной России обозначили, кто остается первым номером команды
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов...
2025-11-07T19:15:00+03:00
2025-11-07T19:24:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
люка шевалье
виталий кафанов
сборная россии по футболу
2025
спорт, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), люка шевалье, виталий кафанов, сборная россии по футболу
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Люка Шевалье, Виталий Кафанов, Сборная России по футболу
Игроки сборной России
Игроки сборной России - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов по-прежнему остается первым номером национальной команды.
Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В этом сезоне он ни разу не появился на поле, 16 раз оставшись на скамейке запасных.
«
"На сегодняшний день первый номер "ПСЖ" - Люка Шевалье. Матвею нужно просто дождаться своего шанса, который он, как только займет место в воротах, думаю, не упустит!" - сказал Кафанов.
"Сегодня первый номер сборной - Матвей Сафонов", - подчеркнул тренер вратарей сборной России.
Национальная команда в ноябре проведет два домашних товарищеских матча. 12 ноября в Санкт-Петербурге состоится игра со сборной Перу, 15 ноября подопечные Валерия Карпина в Сочи примут команду Чили.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Футбол Спорт Матвей Сафонов Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Люка Шевалье Виталий Кафанов Сборная России по футболу
 
