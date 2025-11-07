Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху

СТАМБУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Стамбульская генпрокуратура выдала в пятницу ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа, говорится в заявлении ГП.

Генпрокуратура подчеркнула, что израильские власти обвиняются в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гумпомощи.

В заявлении отмечается, что расследование было начато после того, как израильские власти задержали в октябре активистов Глобальной флотилии стойкости, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в полуэксклав. Врачи, в том числе психологи, осмотрели задержанных Израилем и затем депортированных в Турцию участников флотилии. Таким образом в рамках расследования были получены доказательства преступлений против человечности, отмечает ГП.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения.

Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, всё же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.

Министерство иностранных дел Турции назвало ранее действия израильских ВМС "актом пиратства", подчеркнув, что нападение на мирных активистов, среди которых находятся граждане Турции, включая депутатов Великого национального собрания, представляет собой грубое нарушение норм международного права.