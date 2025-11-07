Рейтинг@Mail.ru
Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху
20:35 07.11.2025 (обновлено: 23:49 07.11.2025)
Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху
2025
Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху

Генпрокуратура Стамбула выдала ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Стамбульская генпрокуратура выдала в пятницу ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа, говорится в заявлении ГП.
"В отношении 37 подозреваемых, среди которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац.... выдан ордер на арест по обвинению в совершении геноцида и преступлений против человечности", - сообщила генпрокуратура в пресс-релизе.
Генпрокуратура подчеркнула, что израильские власти обвиняются в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гумпомощи.
В заявлении отмечается, что расследование было начато после того, как израильские власти задержали в октябре активистов Глобальной флотилии стойкости, пытавшихся доставить гуманитарную помощь в полуэксклав. Врачи, в том числе психологи, осмотрели задержанных Израилем и затем депортированных в Турцию участников флотилии. Таким образом в рамках расследования были получены доказательства преступлений против человечности, отмечает ГП.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения.
Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, всё же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.
Министерство иностранных дел Турции назвало ранее действия израильских ВМС "актом пиратства", подчеркнув, что нападение на мирных активистов, среди которых находятся граждане Турции, включая депутатов Великого национального собрания, представляет собой грубое нарушение норм международного права.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне ударов Израиля по Ирану и по представителям палестинского движения ХАМАС. Турецкий лидер подчеркивал, что Анкара продолжит поддерживать страны, сталкивающиеся с израильской агрессией.
Торговые отношения между Турцией и Израилем в настоящее время приостановлены. Контакты между сторонами, по данным источников, поддерживаются главным образом по каналам спецслужб.
Стамбул
СМИ: Турция не намерена устанавливать контакты с кабинетом Нетаньяху
4 ноября, 08:54
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуИсраэль КацГенеральная прокуратура РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
