США требуют от Израиля позволить боевикам ХАМАС выйти из тоннелей, пишет FT

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США оказывают давление на Израиль, чтобы тот позволил 150 боевикам палестинского движения ХАМАС выйти из тоннелей Газы в обмен на их разоружение, США оказывают давление на Израиль, чтобы тот позволил 150 боевикам палестинского движения ХАМАС выйти из тоннелей Газы в обмен на их разоружение, пишет издание Financial Times.

"США и другие посредники оказывают давление на Израиль , требуя предоставить безопасный проход примерно 150 боевикам ХАМАС , запертым под землей в контролируемой Израилем части Газы, в обмен на сдачу ими оружия", - говорится в статье.

Осведомленный источник заявил изданию, что изначально израильская сторона была близка к согласию выпустить разоруженных боевиков ХАМАС из тоннелей, однако в обсуждение с возражением вмешались ультраправые члены правительства Биньямина Нетаньяху , в частности - глава минфина Бецалель Смотрич. Источник добавил, что отпустить боевиков ХАМАС после выхода из тоннелей, пускай и без оружия, противоречило бы для Израиля целям войны в Газе.

По данным издания, упомянутые боевики находятся под землей на юге сектора Газа, но внутри "желтой линии", подконтрольной армии Израиля в рамках перемирия.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.