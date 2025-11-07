Рейтинг@Mail.ru
США требуют от Израиля позволить боевикам ХАМАС выйти из тоннелей, пишет FT - РИА Новости, 07.11.2025
17:14 07.11.2025
США требуют от Израиля позволить боевикам ХАМАС выйти из тоннелей, пишет FT
США оказывают давление на Израиль, чтобы тот позволил 150 боевикам палестинского движения ХАМАС выйти из тоннелей Газы в обмен на их разоружение, пишет издание... РИА Новости, 07.11.2025
США требуют от Израиля позволить боевикам ХАМАС выйти из тоннелей, пишет FT

FT: США принуждают Израиль позволить 150 боевикам ХАМАС выйти из тоннелей

© AP Photo / Ariel SchalitБиньямин Нетаньяху Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. США оказывают давление на Израиль, чтобы тот позволил 150 боевикам палестинского движения ХАМАС выйти из тоннелей Газы в обмен на их разоружение, пишет издание Financial Times.
"США и другие посредники оказывают давление на Израиль, требуя предоставить безопасный проход примерно 150 боевикам ХАМАС, запертым под землей в контролируемой Израилем части Газы, в обмен на сдачу ими оружия", - говорится в статье.
Издание отмечает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсуждал вопрос в четверг с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Позже Уиткофф заявил, что результат переговоров станет "тестом" в контексте усилий разоружения ХАМАС.
Осведомленный источник заявил изданию, что изначально израильская сторона была близка к согласию выпустить разоруженных боевиков ХАМАС из тоннелей, однако в обсуждение с возражением вмешались ультраправые члены правительства Биньямина Нетаньяху, в частности - глава минфина Бецалель Смотрич. Источник добавил, что отпустить боевиков ХАМАС после выхода из тоннелей, пускай и без оружия, противоречило бы для Израиля целям войны в Газе.
По данным издания, упомянутые боевики находятся под землей на юге сектора Газа, но внутри "желтой линии", подконтрольной армии Израиля в рамках перемирия.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. К настоящему моменту палестинская сторона вернула Израилю тела 22 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще шесть тел погибших заложников.
