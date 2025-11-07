Россия обеспокоена, что Израиль наносит удары по Ливану

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что израильское руководство нарушает договоренности о прекращении огня с Ливаном, которые были приняты в ноябре прошлого года, но продолжает прилагать усилия для стабилизации региона Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия поддерживает постоянные контакты как с руководством Израиля , так и с властями и политическими силами Ливана . В ходе этих контактов обсуждается непростая ситуация на границе между этими государствами и другая проблематика. Мы крайне встревожены, что в последнее время все чаще поступают сообщения о нарушении Израилем вступивших в силу в ноябре 2024 года договоренностей о прекращении огня", - заявила она.

Несмотря на это, Россия продолжает прилагать усилия, чтобы довести до всех вовлеченных сторон свою принципиальную позицию о необходимости избегать шагов, которые могут привести к эскалации насилия и очередному витку вооруженного конфликта, отметила официальный представитель российского МИД.

"Мы продолжим усилия по этому направлению в интересах устойчивой и долгосрочной стабилизации обстановки вокруг Ливана и на Ближнем Востоке в целом", - добавила Захарова

В последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила частоту ударов по югу Ливана с целью ликвидации боевиков и инфраструктуры шиитского движения " Хезболлах ".

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.