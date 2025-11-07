Россия обеспокоена, что Израиль наносит удары по Ливану

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что израильское руководство нарушает договоренности о прекращении огня с Ливаном, которые были приняты в ноябре прошлого года, но продолжает прилагать усилия для стабилизации региона Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия поддерживает постоянные контакты как с руководством Израиля, так и с властями и политическими силами Ливана. В ходе этих контактов обсуждается непростая ситуация на границе между этими государствами и другая проблематика. Мы крайне встревожены, что в последнее время все чаще поступают сообщения о нарушении Израилем вступивших в силу в ноябре 2024 года договоренностей о прекращении огня", - заявила она.
Несмотря на это, Россия продолжает прилагать усилия, чтобы довести до всех вовлеченных сторон свою принципиальную позицию о необходимости избегать шагов, которые могут привести к эскалации насилия и очередному витку вооруженного конфликта, отметила официальный представитель российского МИД.
"Мы продолжим усилия по этому направлению в интересах устойчивой и долгосрочной стабилизации обстановки вокруг Ливана и на Ближнем Востоке в целом", - добавила Захарова.
В последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила частоту ударов по югу Ливана с целью ликвидации боевиков и инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах".
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.