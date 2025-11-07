Минюст включил в реестр иностранных агентов Крисевича* и Чижова*

«

"Седьмого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М.А. Завадская*, Б.М. Золотаревский*, П.О. Крисевич*, А.В. Пичугин*, А.К. Уваров*, Г.Л. Чижов*, а также проект "Черта"* и форум свободной культуры в Европе "СловоНово"*, - говорится в сообщении.