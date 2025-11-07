https://ria.ru/20251107/inoagenty-2053512027.html
Минюст включил в реестр иностранных агентов Крисевича* и Чижова*
Минюст включил в реестр иностранных агентов Крисевича* и Чижова* - РИА Новости, 07.11.2025
Минюст включил в реестр иностранных агентов Крисевича* и Чижова*
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов акциониста Павла Крисевича*, политолога Георгия Чижова*, форум свободной культуры в Европе...
Минюст включил в реестр иностранных агентов Крисевича* и Чижова*
