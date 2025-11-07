В Хабаровске студент получил пять лет за привезенные из Индии таблетки

ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Студент в Хабаровске осужден на пять лет колонии за привезенные из Индии таблетки, которые считаются психотропным веществом, Студент в Хабаровске осужден на пять лет колонии за привезенные из Индии таблетки, которые считаются психотропным веществом, сообщает в пятницу пресс-служба судов Хабаровского края.

По данным Центрального районного суда, студент - житель Амурской области . Весной 2023 года молодой человек в интернете из Индии заказал 60 таблеток, содержащих в своем составе психотропное вещество. При этом он достоверно знал, что в России оборот заказанного товара ограничен. Посылка пришла международной почтой, где ее обнаружили таможенники. При получении муляжа в отделении связи студента задержали.

"Действия подсудимого квалифицированы судом по части 3 статьи 229.1, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. С учетом совокупности установленных смягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применил положения статьи 64 УК РФ, назначив подсудимому наказание по каждому преступлению ниже низшего предела, по совокупности преступлений назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Студент вину не признал, пояснив, что он страдает от приступов сонливости и обмороков, по совету зарубежного врача в Индии приобрел препарат, который в Российской Федерации не включен в список лекарственных.