В Хабаровске студент получил пять лет за привезенные из Индии таблетки
11:55 07.11.2025
В Хабаровске студент получил пять лет за привезенные из Индии таблетки
ХАБАРОВСК, 7 ноя - РИА Новости. Студент в Хабаровске осужден на пять лет колонии за привезенные из Индии таблетки, которые считаются психотропным веществом, сообщает в пятницу пресс-служба судов Хабаровского края.
По данным Центрального районного суда, студент - житель Амурской области. Весной 2023 года молодой человек в интернете из Индии заказал 60 таблеток, содержащих в своем составе психотропное вещество. При этом он достоверно знал, что в России оборот заказанного товара ограничен. Посылка пришла международной почтой, где ее обнаружили таможенники. При получении муляжа в отделении связи студента задержали.
"Действия подсудимого квалифицированы судом по части 3 статьи 229.1, пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. С учетом совокупности установленных смягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применил положения статьи 64 УК РФ, назначив подсудимому наказание по каждому преступлению ниже низшего предела, по совокупности преступлений назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Студент вину не признал, пояснив, что он страдает от приступов сонливости и обмороков, по совету зарубежного врача в Индии приобрел препарат, который в Российской Федерации не включен в список лекарственных.
В ходе следствия были исследованы доказательства, в том числе медицинские документы, представленные стороной защиты, из которых следует, что медицинский диагноз подсудимому был установлен когда он обратился к врачу-неврологу, после возбуждения в отношении него уголовного дела. Заказанный подсудимым препарат в Индии на территории России ему не назначался.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Саратове у дачника нашли более 700 свертков марихуаны
ПроисшествияИндияРоссияХабаровск
 
 
