В Бурятии грузовик слетел с моста в реку
14:56 07.11.2025 (обновлено: 15:03 07.11.2025)
В Бурятии грузовик слетел с моста в реку
Грузовик слетел с моста в реку в Кяхтинском районе Бурятии, ведутся поиски водителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной ГИБДД.
© Полиция Бурятии/TelegramПоследствия ДТП, где грузовик упал в реку в Кяхтинском районе Бурятии
Последствия ДТП, где грузовик упал в реку в Кяхтинском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Полиция Бурятии/Telegram
Последствия ДТП, где грузовик упал в реку в Кяхтинском районе Бурятии
УЛАН-УДЭ, 7 ноя - РИА Новости. Грузовик слетел с моста в реку в Кяхтинском районе Бурятии, ведутся поиски водителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной ГИБДД.
По данным собеседника агентства, ДТП произошло в Кяхтинском районе Бурятии.
«
"По предварительным данным, сегодня утром 61-летний водитель автомобиля Volvo, следуя по технологической автодороге со стороны села Окино-Ключи Бичурского района республики Бурятия в направлении поселка Хоронхой Кяхтинского района республики Бурятия, не справившись с управлением ТС, совершил съезд с моста в реку Чикой, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП автомобиль ушел под воду. В настоящее время ведутся поиски водителя", - сказал он.
В пятницу в Бурятии идет сильный снегопад. В Мухоршибирском и Тарбагатайском районах на федеральной трассе "Байкал" полиция ограничила движение для большегрузов. Снегопад стал причиной дорожного коллапса в столице Бурятии городе Улан-Удэ: количество ДТП увеличилось вдвое, общественный транспорт ходит с опозданием, горожане стоят в 9-балльных пробках.
